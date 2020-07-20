Рэпер Канье Уэст выбрал кандидата в вице-президенты

20.07.2020, 21:08, Новости дня

Американский рэпер Канье Уэст, рассказал о своем желании видеть на посту вице-президента США своего друга Jay-Z, информирует портал TMZ со ссылкой на интервью с Уэстом.

Уэст сообщил о своем предпочтении видеть на посту вице-президента США Jay-Z в ходе интервью с блогером Крис Кэйлин. Он сказал, что Jay-Z его «брат» и они «связаны на всю жизнь», передает РИА «Новости» сообщение издания.

Издание отмечает, что у Уэста уже есть кандидат на пост вице-президента – священник из Вайоминга Мишель Тибдаль. Однако, по словам Уэста, он обсудил это с Тибдаль и она согласилась занять другую должность в его администрации, если Jay-Z примет предложение.

В июле этого года Уэст решил участвовать в предвыборной гонке и зарегистрировался кандидатом в президенты США. Он заявил, что лозунгом его предвыборной кампании будет – простое «Да!». Сейчас, по его словам, у него есть лишь два советника, это его жена Ким Кардашьян и бизнесмен Илон Маск, которому Уэст предложил стать главой «космической программы».

Уэст в своем Twitter в субботу опубликовал ссылку с просьбой поставить подпись, чтобы его имя включили в бюллетени на президентских выборах. Он также выразил свое намерение участвовать в гонке за президентское кресло как независимый кандидат, потому что от республиканцев уже выдвигается нынешний глава страны Дональд Трамп.

Трамп со своей стороны заявлял, что одобряет решение Уэста претендовать на пост президента США.