Владимир Зеленский: дерзкое убийство Павла Шеремета – потеря для всей независимой прессы и журналистов

20.07.2020, 21:04, Новости дня

КИЕВ – Дело Павла Шеремета находится под пристальным вниманием и контролем всего украинского общества. Об этом 20 июля заявил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Фейсбуке, отметив, что его убийство – это позор для Украины.

«Сегодня четвертая годовщина со дня убийства Павла Шеремета. В Беларуси, России и Украины он стоял за ценности демократии, права и свободы человека. Прежде всего – за право гражданина на свободное мнение и слово. И за обязанность власти быть честной, прозрачной и ответственной перед гражданами», – отметил президент Украины.

Владимир Зеленский подчеркнул, что «дерзкое убийство» Павла Шеремета – потеря для всей независимой прессы и журналистов.

«У него никогда не смогли бы отобрать свободу, поэтому заказчики решили отнять жизнь», – подчеркнул украинский лидер.

Он считает, что «обязанность государства и правоохранительных органов – сделать все, чтобы в суде украинцы и весь цивилизованный мир увидели настоящих убийц Павла Шеремета».

«А потом – настоящих организаторов и заказчиков этого преступления. Как бы трудно ни было найти правду. Сколько бы усилий и времени это ни заняло. Павел Шеремет – скорбь, память, правосудия», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что в среду утром 20 июля 2016 в результате взрыва машины погиб известный журналист Павел Шеремет. Машина взорвалась в центре Киева на углу улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко. Взрыв произошел в 7:45 утра по местному времени. Одна из первых версий в момент расследования – машина была подорвана взрывным устройством. Об этом «Украинской правде» сообщили источники в правоохранительных органах.

МВД: дело будет доведено до конца

Правоохранители продолжают следствие в отношении заказчиков и организаторов убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает пресс-служба МВД в Телеграмм, отмечает 20 июля 2020 «Укринформ».

«Относительно заказчиков и организаторов преступления – следствие продолжается. Нацполицией проделана огромная работа и дело Павла Шеремета будет доведено до конца», – говорится в сообщении.

Как отмечает «Европейская правда», 12 декабря 2019 года правоохранители задержали трех подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Защита Антоненко утверждает, что он выше ростом от убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что она имеет алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу, отмечает «Европейская правда».

Работа журналистов критически важна для демократии

В четвертую годовщину убийства Павла Шеремета посольство Соединенных Штатов в Украине отмечает важность работы независимых журналистов для успехов демократии.

«Мы приобщаемся к украинцам, которые продолжают требовать тщательное, беспристрастное и достоверное расследования, которое обеспечит правосудие для тех, кто заказал и совершил это убийство», – говорится 19 июля 2020 в сообщении на странице в Фейсбуке посольства США в Украине.

В нем отмечается роль Павла Шеремета и других независимых украинских журналистов, которые отважно сообщают правду и содействуют «открытому обмену информацией и идеями».

На странице посольства США в Украине также 1 августа 2016 года была сделана запись о том, что «убийство г-на Шеремета не должно оставаться безнаказанным в свободном и демократическом обществе».

Политика, доверие, расследование

По мнению политолога Петра Олещука, дело убийства Павла Шеремета за годы расследования «обросло» деталями, которые прямо его не касаются.

«Разные политические силы в своих целях пытаются использовать это дело. Как и в любом деле, которое касается убийства, она имеет уголовное составляющее, но привлекает к себе именно по политическим мотивам и оценивается в политических категориях», – говорит Петр Олещук корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Политолог отмечает, что сейчас известны подозреваемые, однако необходимо дать ответ о том, имеют ли они отношение к делу или нет.

«Если они не причастны, и довольно-таки долго находятся под стражей, их нужно освободить», – отмечает Петр Олещук.

Вместе с тем он считает, что какими бы ни были решения в этом деле на уровне правоохранительной и судебной систем, в глазах общества они не будут иметь полной легитимности.

«Будет много вопросов, кто-то может принять эти решения с недоверием, даже когда скажут, что оно полностью раскрыто, абсолютного доверия к решению не будет», – подчеркивает Петр Олещук.

Жизнь страны в условиях российской агрессии, он считает, создает условия для радикализации общества.

«Но в этой истории нужна конкретная правовая оценка и ответ, которые полностью уничтожат все домыслы в этом деле, и создадут конкретную правовую позицию», – утверждает Петр Олещук.

О предвыборных обещаниях

Украинский правозащитник, основатель общественной организации «Институт Республика» Владимир Чемерис отмечает, что 73% избирателей президента Владимира Зеленского ожидают от него установление мира в стране, справедливости в резонансных уголовных делах, прекращение ультраправого террора.

Он считает, что украинская власть «тормозит» расследование уголовных дел, в которых обвиняются представители ультраправых организаций.

«Происходит «торможение» дел, даже представители иностранных государств говорят о необходимости установить справедливость – новая власть не выполнила свои обещания и не оправдала надежд, которые на нее возлагал украинский народ», – говорит Владимир Чемерис корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Правозащитник отмечает отсутствие мотиваций со стороны прокуроров и власти в расследовании резонансных дел.

«Ультраправые были вооруженными милитарными отрядами, которые работали на предыдущий режим, но они оказались удобными, чтобы работать и на нынешний режим, душить инакомыслие, и обеспечивать господствующую позицию тем, кто у власти. Это понятно – Порошенко и Зеленский представляют интересы большого капитала. Убийства Павла Шеремета и Олеся Бузины должны быть расследованы и завершены, стать прецедентом для того, чтобы убийцы были наказаны, а у граждан появилась надежда на справедливое правосудие», – подчеркивает Владимир Чемерис.

Он напоминает, что Владимир Зеленский пришел к власти на волне протеста против политики предыдущей власти.

«Но война продолжается, в Украине контролируется выражение взглядов, если кто-то неправильно высказался, ему гарантирована тюрьма или насилие», – считает Владимир Чемерис.