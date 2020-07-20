 

Президент Трамп поздравил американцев с Днем космонавтики

20.07.2020, 21:04, Новости дня

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением по случаю Дня космонавтики, который отмечается в США 20 июля.

«Сегодня наша страна отмечает ту важную роль, которую американские космические исследования играют в истории и характере нашей страны, – заявил президент. – Мы чтим наших храбрых астронавтов и профессионалов космической отрасли – как бывших, так и действующих – и обязуемся и впредь играть ведущую роль в освоении космоса и не только».

«В этом году празднование Дня космонавтики совпало с началом новой эры в освоении человеком космоса, – продолжал Дональд Трамп. – После девятилетнего перерыва американские астронавты снова отправились в космос с американской земли на ракетах, с чувством гордости созданных американскими рабочими. Кроме того, миссия SpaceX Demonstration Mission 2 стала первым пилотируемым запуском Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), когда впервые в истории коммерческая компания отправила людей на орбиту».

«Эти монументальные подвиги прошлого года являются огромным шагом вперед в плане выхода на новые высоты в наших усилиях по освоению космоса. Чтобы развить этот импульс и подтвердить позицию Америки как мирового лидера в сфере инноваций и величайшей в мире космической державы, моя администрация поручила НАСА снова отправиться на Луну – на этот раз, чтобы остаться и создать базу операторов для последующей доставки людей на Марс», – добавил президент.

Как напомнил Трамп, «в рамках программы НАСА «Артемида» Соединенные Штаты к 2004 году отправят следующего мужчину и первую женщину на поверхность Луны. Вскоре ровер Perseverance отправится с космодрома им. Кеннеди в кратер Езеро на Марсе, проложив путь для наших отважных американских астронавтов, которые однажды полетят туда. Вместе с марсианским вертолетом Ingenuity мы впервые попробуем совершить полет в другой мир, открывая тайны Красной планеты, чтобы однажды установить там наш великий американский флаг как маяк свободы и американского творческого духа по всей галактике».

«В День космонавтики мы отдаем дань уважения наследию национального лидерства в космосе и тем, кто был до нас, вспоминая тех, кто так много жертвовал ради успехов нашей страны, и обещаем чтить их достижения, продолжая благородное дело освоения космоса в XXI веке», – подчеркнул президент.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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