МИД прокомментировал сведения о разногласиях Москвы и Дамаска

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20.07.2020, 20:48, Новости дня

Москва опровергает сведения о разногласиях с Дамаском, это фейк, направленный на подрыв сотрудничества двух стран, сообщил спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

«За различного рода спекуляциями о якобы имеющих место разногласиях между Москвой и Дамаском в действительности ничего не стоит. Подобного рода искусственно раздутые информационные вбросы нацелены на формирование искаженного представления о российско-сирийских отношениях и специально разыгрываются враждебно настроенными к обеим странам сторонами», – приводятся его слова на сайте МИД.

Он выразил мнение, что эти шаги «идут в русле оказания общего политического и экономического давления на Сирию», при поддержке РФ сумевшую «блокировать попытки навязать ей военным путем чужую волю».

В конце марта министр обороны РФ Сергей Шойгу по поручению президента Владимира Путина встретился с сирийским лидером Башаром Асадом.





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