Назван срок вымирания белых медведей

20.07.2020, 19:53, Новости дня

Мировая популяция белых медведей может почти полностью исчезнуть к 2100 году из-за глобального потепления и связанного с ним таяния льдов, говорится в совместном исследовании американских и канадских ученых, опубликованном в журнале Nature Climate Change.

В материале говорится о создании вероятной модели будущих демографических последствий для поголовья белых медведей (Ursus maritimus) с помощью расчета порогового числа дней, в течение которых они могут голодать без риска быстрого вымирания. Данные пороговые значения совмещаются с числом дней, в течение которых ареал обитания медведей остается свободным от ледового покрова, необходимым для охоты на тюленей – главной составляющей рациона хищников, передает РИА «Новости».

«Наша модель предполагает, что сохранение высокого уровня выбросов углекислого газа наряду с постепенным снижением естественного воспроизводства и сроков жизни к 2100 году поставит под угрозу выживание белых медведей за исключением отдельных групп на самых высоких широтах Арктики», – отмечается мнение авторов исследования.

По их мнению, речь идет об островах Королевы Елизаветы – самом северном сегменте Канадского Арктического архипелага.

Уточняется, что плавное сокращение выбросов парниковых газов способствует выживанию медведей в целом, но не предотвратит исчезновения субпопуляций.

Напомним, еще в 2009 году Владимир Путин, занимавший на тот момент пост премьер-министра, включил белых медведей в программу по спасению редких видов животных.