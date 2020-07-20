 

Китайское агентство присвоило «Газпромбанку» наивысший рейтинг

20.07.2020, 19:48, Новости дня

Крупнейшее рейтинговое агентство Китая CCXI присвоило «Газпромбанку» наивысший долгосрочный кредитный рейтинг – «ААА» со «стабильным» прогнозом, информирует банк.

«China Chengxin International Credit Rating Co. (CCXI) присвоило Газпромбанку долгосрочный кредитный рейтинг на уровне «ААА» по национальной шкале со «стабильным» прогнозом», – передает ТАСС сообщение банка.

Объясняется, что у банка ключевая позиция в российской финансовой системе, а также широкая сеть филиалов и сильная клиентская база. Агентство указывает, что у «Газпромбанка» значительные конкурентные преимущества в обслуживании крупных корпоративных клиентов, а также сильна поддержка со стороны Газпрома как ключевого акционера.

Отметим, что ранее неоднократно заявлялось о необъективности и ангажированности западных рейтинговых агентств.

Президент Владимир Путин в 2016 году говорил, что Россию «попросту надули, используя экономические рычаги в политических целях», а также высказался за создание своих национальных рейтинговых агентств.





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