Новый глава НБУ рассказал, сделает ли курс 30 грн/$ по просьбе Зеленского

20.07.2020, 19:40, Новости дня

Национальный банк Украины не собирается административными рычагами влиять на курс гривны. Об этом на брифинге заявил новый глава НБУ Кирилл Шевченко. Трансляция пресс-конференции велась на канале регулятора в YouTube.

“У нас есть принципы – это плавающий курс – и они остаются неизменными”, – подчеркнул Шевченко, комментируя высказывания правительственных чиновников о необходимости установить курс гривны на уровне 30 грн/$, который заложен в бюджет.

Он также заверил, что у НБУ нет планов менять политику курсообразования.

ВИДЕОВидео: Національний банк України / YouTube

О просьбах властей понизить курс гривны вскоре после отставки рассказывал предшественник Шевченко Яков Смолий.

По его словам, на одном из совещаний министр экономики Украины Игорь Петрашко просил снизить курс гривны к доллару до 29–30 грн/$ (сейчас – около 27 грн/$) и поднять инфляцию до 11%, когда Нацбанк ставил целью инфляцию 5% ± 1 процентный пункт.

Позже недовольство курсом высказывал и президент Украины Владимир Зеленский. Он утверждал, что из-за плавающего курса гривны закрылись многие предприятия.

“Мы с этим боролись с самого начала моей каденции. Все вокруг нам говорили, что у нас независимый [Национальный] банк. Да, мы поддерживаем независимость Национального банка Украины, но говорили всем: “Как мы можем жить, если у нас даже бюджет посчитан по курсу 30, а гривна – вы видите, какая у нас? Выйдите на улицу и увидите, что все страдают”. Нам говорили, что это рыночные условия, банк независимый и так далее”, – заявлял Зеленский.