Политика НБУ в отношении “ПриватБанка” останется прежней – Шевченко

20.07.2020, 19:40, Новости дня

Политика Национального банка Украины в отношении национализированного “ПриватБанка” останется прежней. Об этом на брифинге 20 июля заявил новый глава НБУ Кирилл Шевченко, комментируя судебные споры вокруг финучрждения. Трансляция пресс-конференции велась на канале Нацбанка в YouTube.

Шевченко сказал, что пока не знаком с подробностями дел, но заверил, что политика НБУ останется неизменной.

“Я как глава Нацбанка и, думаю, весь Нацбанк под моим председательством, сохранит такую же политику в отношении “ПриватБанка”, как была до этого”, – отметил он.

16 июля Верховная Рада назначила председателя правления государственного “Укргазбанка” Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины. Его кандидатуру поддержали 332 народных депутата. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский представил Шевченко коллективу НБУ.

“ПриватБанк” был национализирован в декабре 2016 года, на тот момент это был крупнейший частный банк Украины. Перед национализацией финучреждение было признано неплатежеспособным. На его докапитализацию государство потратило почти 200 млрд грн (из них 155 млрд грн – сразу после национализации).

Бывшие владельцы финучреждения, бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов в судебном порядке пытаются добиться отмены национализации и возвращения банка. По данным “ПриватБанка”, только украинские суды рассматривают около 800 дел. В международных судах “ПриватБанк” пытается взыскать с бывших собственников нанесенный ущерб и привлечь к ответственности лиц, действия которых повлекли доведение банка до неплатежеспособности.

В ноябре 2019 года Коломойский заявил, что банк вернут ему в ближайшее время. До этого он говорил, что “ПриватБанк” ему не нужен, он хочет $2 млрд компенсации.

13 мая 2020 года Верховная Рада приняла закон об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, который вводит запрет на возвращение национализированных банков бывшим владельцам. В соответствии с новым законом, они могут рассчитывать только на денежную компенсацию. 21 мая закон подписал президент Владимир Зеленский.

В июне 64 народных депутата подали в Конституционный Суд обращение с просьбой проверить документ на соответствие Основному закону Украины.