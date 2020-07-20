 

Израиль одобрил соглашение с Кипром и Грецией по газопроводу EastMed

20.07.2020, 19:30, Новости дня

Правительство Израиля одобрило рамочное соглашение с Грецией и Кипром по строительству Восточносредиземноморского газопровода (EastMed pipeline), к которому предусматривается присоединение в том числе Италии, информирует газета «Гаарец».

Израильский кабмин утвердил соглашение по газопроводу 19 июля, документ должен получить одобрение регулирующих органов страны, после чего его окончательно утвердит Кнессет. Министр энергетики еврейского государства Юваль Штайниц назвал утверждение соглашения «исторической вехой в превращении Израиля в страну-экспортера энергоресурсов», передает ТАСС.

Парламентарии Кипра и Греции уже ратифицировали соглашение о строительстве газопровода.

EastMed pipeline должен начать поставки энергоносителей с израильского месторождения «Левиафан» и кипрского месторождения «Афродита» через острова Кипр и Крит в Греции. Предполагается, что газ могут довести и до Италии. Газопровод длиной 1900 км будет проложен под водой (1300 км) и по суше (600 км), строительство займет около семи лет и будет стоить примерно 7 млрд долларов.

Греция, Израиль и Кипр подписали соглашение о газопроводе EastMed 2 января, газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как израильский газопровод сблизит Россию и Турцию.





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