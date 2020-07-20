Политолог: Назначение Дегтярева – это знак уважения к мнению хабаровчан

20.07.2020, 19:16, Новости дня

В Москве учли тот факт, что на выборах последних лет большинство хабаровчан голосовали за ЛДПР, поэтому главой края снова стал представитель той же партии. Несмотря на относительно молодой возраст, Дегтярев вполне готов отстаивать интересы хабаровчан. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Малахов, комментируя назначение Дегтярева на пост врио губернатора Хабаровского края.

«Михаил Дегтярев – многоопытный человек в политике, хотя ему всего 39 лет. Он может и готов отстаивать интересы населения края. Дегтяреву присущи и качества, и опыт федерального политика, наработанные им на посту главы комитета Госдумы по физкультуре и спорту. Теперь ему выпал случай продемонстрировать хабаровчанам свои лоббистские возможности по выстраиванию взаимоотношений с федеральным центром. В любом случае, его ждет очень большой объем работы – с учетом текущей непростой обстановки в крае. Потребуется очень много усилий», – добавляет Малахов.

«Ни один регион не может долго оставаться без управления, особенно в нынешней тяжелой ситуации. Напомню, что проблемы с пандемией у нас еще не закончились, а уж экономические последствия пандемии нам еще долго придется преодолевать. Так что с назначением Дегтярева Москва приняла совершенно корректное, точное решение», – подчеркнул Малахов.

«Назначение на пост врио главы Хабаровского региона представителя ЛДПР – это знак уважения к мнению хабаровчан. Федеральный центр прислушался к их выбору, который был обозначен и на губернаторских выборах, и на выборах в законодательную думу края. Ведь и Дегтярев, и уволенный сегодня его предшественник Сергей Фургал, принадлежат к ЛДПР. Еще недавно они были коллегами по думской фракции. Сегодня не только Дегтярев персонально берет на себя ответственность, большую ответственность берет на себя и партия ЛДПР в целом», – заметил эксперт.

«Новому руководителю, конечно, еще только предстоит заработать себе доверие хабаровчан. Дегтярев не относится к уроженцам Дальнего Востока, он из Поволжья, а поэтому проблемы российской глубинки он понимает. В качестве главы думского комитета Дегтярев принимал участие в делах Хабаровского края. Он понимает, что там происходит. Насколько глубоко – время покажет», – резюмировал Малахов.

Напомним, что имя Михаила Дегтярева стало широко известно в Хабаровском крае в феврале, когда ему удалось вызволить из-за границы похищенную 7-летнюю Вику Смирнову, жительницу краевой столицы. Виктория, которая после развода родителей проживала с мамой, была увезена за границу родным отцом. Пока сотрудники поисковых отрядов искали ее в окрестностях города, выяснилось, что отец вывез ребенка в Южную Корею, оттуда добрался до США и осел в Майями, сообщала Российская газета.

За помощью родная мама девочки Олеся обратилась к депутату Госдумы Дегтяреву, который лично направил больше 10 документов в разные инстанции, чтобы установить местонахождение Виктории и впоследствии вызволить ее из Соединенных Штатов. После успешного разрешения ситуации Дегтярев поздравил Олесю с возращением дочери на родину. Он тогда заявил, что всего лишь выполнял роль, предписанную им Конституцией – «был мостиком между простым человеком и государственной машиной».

Как уже сообщалось, в понедельник президент Владимир Путин своим указом отправил Сергея Фургала в отставку с поста губернатора Хабаровского края – в связи с утратой доверия. Занять пост временно исполняющего обязанности главы края Путин предложил депутату Госдумы Михаилу Дегтяреву.

ЛДПР благодарна президенту за выбор в пользу депутата из фракции либерал-демократов в Госдуме, сообщил по этому поводу лидер партии Владимир Жириновский.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, глава комитета по физкультуре и спорту Дегтярев ранее помогал строить в Хабаровском крае новые стадионы и открывал спортивные объекты, поддерживал профессиональный и любительский спорт. Кроме того, Дегтярев сейчас продолжает обучение на третьем потоке Программы развития кадрового управленческого резерва. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», действует с 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

Программа подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Что касается Фургала, то он задержан по подозрению в причастности к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов, совершенных в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Следственный комитет заявил, что существуют неопровержимые доказательства причастности Фургала к организации двух убийств и покушения на еще одно убийство.