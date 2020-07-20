В РФ предложили запретить оплату товаров и услуг цифровой валютой

20.07.2020, 19:08, Новости дня

Законопроект о цифровых финансовых активах дает определение криптовалюты, но запрещает использовать ее в РФ для оплаты товаров и услуг, сообщил председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Что такое криптовалюта? Надо ее определить, мы ее определяем, что это цифровой код, который используется как средство платежа и как средство сбережений, как инвестиция. Но при этом в РФ это средства платежа запрещается использовать для оплаты товаров и услуг», – передает РИА «Новости» слова Аксакова.

Кроме того, россияне смогут судиться по сделкам с криптовалютой при условии их декларации в России.

Об этом сообщается в законопроекте «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте», подготовленном ко второму чтению в Госдуме.

«Требования лиц, указанных в ч.5 настоящей статьи, связанные с обладанием цифровой валютой, подлежат судебной защите только при условии информирования ими о фактах обладания цифровой валютой и совершения гражданско-правовых сделок и (или) операций с цифровой валютой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах», – говорится в законопроекте.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил ввести уголовную ответственность за незаконный выпуск и оборот криптовалют, а также других денежных суррогатов.