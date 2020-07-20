Daily Mail – карантин превращает британцев в алкоголиков

20.07.2020, 18:58, Новости дня

Всё больше британцев, вынужденных оставаться дома из-за эпидемии COVID-19, злоупотребляют спиртным, пишет Daily Mail со ссылкой на новый опрос общественного мнения. Согласно исследованию, с марта четыре из десяти домохозяйств стали пить больше спиртного. Особенно серьёзно эта проблема затрагивает женщин, отмечает издание.



Reuters

Карантин привёл к беспрецедентному росту проблем с алкоголем в Соединённом Королевстве. Четыре из десяти домохозяйств в стране пьют больше крепких напитков, чем прежде, пишет Daily Mail со ссылкой на новое исследование компании One Poll.

Опрос, в котором участвовали 2000 человек, показал, что во время пандемии спиртным стали особенно злоупотреблять женщины. Свой ежедневный приём горячительных напитков увеличили 53% британок, обращает внимание издание.

На статистику также сказывается ситуация на рынке труда. 71% уволенных и 54% отправленных в отпуск без содержания признались, что стали чаще прикладываться к бутылке, подчёркивается в статье.

40% британцев заявили, что с марта они сами или члены их семей стали употреблять больше алкоголя. При этом одна треть опрошенных отметили, что у них или их близких существует «риск привыкания».

Многие родители начали больше пить дома, чтобы справиться со стрессом, вызванным среди прочего переводом детей на удалённое обучение. Эксперты предупреждают, что чрезмерное возлияние родителей может негативно сказаться на привычках будущего поколения.

В начале лета продажи алкоголя в супермаркетах выросли на 43%. Врачи опасаются, что это вызовет всплеск сопутствующих заболеваний, «увеличив бремя на и без того чрезмерно перегруженную систему здравоохранения».

Опрос был проведён по заказу крупнейшей британской клиники Help4Addiction, которая помогает алкозависимым. По словам представителя организации Ника Конна, в последнее время на её «горячую линию» поступает рекордное количество звонков.

«Я никогда не видел ничего подобного. Те, кто начинали восстанавливаться, снова взялись за старое. А состояние тех, у кого уже было привыкание, стало ещё хуже», — заявил он.

«Мы ожидаем, что количество звонков увеличится, когда люди вернутся на работу, потому что в этот момент они осознают свою проблему. Возможно, они не отдают себе полный отчёт на данном этапе. Они захотят остановиться, но не смогут», — предположил Конн.

Ранее Королевский колледж Лондона опубликовал результаты собственного исследования, где делались столь же неутешительные выводы. В работе говорилось, что на фоне эпидемии COVID-19 потребление алкоголя среди взрослых британцев выросло на 29%, напоминает Daily Mail.