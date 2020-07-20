Названа дата завершения весенней сессии Госдумы

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20.07.2020, 18:16, Новости дня

Госдума проведет последнее пленарное заседание весенней сессии 22 июля, сообщила советник спикера нижней палаты парламента Анастасия Кашеварова.

«Закрытие весенней сессии Государственной думы, которая продлилась 7 месяцев, состоится 22 июля. На последнем пленарном заседании будет заслушан отчет правительства», – передает ее слова ТАСС.

До этого планировалось, что последнее заседание весенней сессии Госдумы состоится 23 июля.

Спикер Вячеслав Володин заявил, что подходящая к концу сессия была очень насыщенной.

«С одной стороны, мы сосредоточились на реализации послания президента Федеральному собранию. Были проработаны и приняты поправки к конституции. После того как они получили поддержку граждан в ходе общероссийского голосования, Госдума приступила к реализации новых норм основного закона в федеральном законодательстве», – напомнил он.

По словам Володина, другой крупный блок работы – это меры поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии.

«Осталось два пленарных заседания, после чего депутаты уедут в регионы работать с избирателями. В среду нам предстоит заслушать отчет правительства, а также завершить работу над рядом законопроектов», – заключил Володин.

Весенняя сессия нижней палаты началась 14 января.





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