МВФ и доступная ипотека. Зеленский назвал ключевые задания нового главы НБУ

20.07.2020, 17:28, Новости дня

Новый глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко должен обеспечить продолжение эффективного сотрудничества с международными финансовыми партнерами. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе представления Шевченко коллективу Нацбанка. Трансляция мероприятия велась на странице Офиса президента Украины в Facebook.

“Верю, что, несмотря на все трудности и вызовы, новый глава НБУ справится со всеми ключевыми заданиями. Во-первых, Нацбанк должен быть столпом макроэкономической стабильности, а его монетарная политика – поддерживать такую стабильность. Как независимый регулятор НБУ должен работать на долгосрочный экономический рост в условиях стабильной национальной валюты. Также перед главой Нацбанка стоят задачи по минимизации влияния коронакризиса на экономику и ускорению выхода из этого кризиса. Важно продолжать эффективное сотрудничество с нашими партнерами: Международным валютным фондом, Всемирным банком и другими мощными финансовыми партнерами Украины”, – отметил Зеленский.

Не менее важно, по его словам, “внедрять системные решения, которые обеспечат две долгожданные вещи: реальные кредиты для украинского бизнеса и доступное ипотечное кредитование для всех граждан”.

“Для этого нужны скоординированные шаги и изменения не только от Национального банка, но и от правительства, парламента и судебной системы Украины”, – сказал глава государства.

Он добавил, что для Шевченко “самое важное – помнить название институции”, которую он возглавил. “Это Национальный банк Украины. Украины. Это ключевое. То есть вы должны действовать независимо и в интересах Украины”, – заключил Зеленский.

Представлення Президентом України Володимиром Зеленським Голови НБУ Кирила Шевченка. Представлення Президентом України Володимиром Зеленським Голови НБУ Кирила Шевченка. Posted by Офіс Президента України on Esmaspäev, 20. juuli 2020

16 июля Верховная Рада назначила председателя правления государственного “Укргазбанка” Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины. Его кандидатуру поддержали 332 народных депутата. Сегодня Зеленский представил Шевченко коллективу НБУ.

Предшественник Шевченко Яков Смолий был уволен 3 июля. Он подал в отставку из-за “систематического политического давления на НБУ” со стороны властей. Выступая в Раде перед увольнением, Смолий заявил, что от него требовали принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб украинской экономике.