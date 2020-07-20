Путин обсудил с вице-премьером Борисовым оздоровление ОПК

20.07.2020, 17:16, Новости дня

Президент Владимир Путин провел рабочую встречу в Крыму с заместителем председателя правительства Юрием Борисовым, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В частности, обсуждались вопросы выполнения ранее данных поручений главы государства по оздоровлению предприятий ОПК, вице-премьер доложил также президенту о завершенном детальном обследовании состояния так называемого «Морского старта», который был приобретен компанией S7. Обсуждались также вопросы, связанные с работой межправкомиссий с Сирией и Кубой, которые возглавляет вице-премьер Борисов», – передает РИА «Новости» слова Пескова.