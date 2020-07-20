 

Путин обсудил с вице-премьером Борисовым оздоровление ОПК

20.07.2020, 17:16, Новости дня

Президент Владимир Путин провел рабочую встречу в Крыму с заместителем председателя правительства Юрием Борисовым, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В частности, обсуждались вопросы выполнения ранее данных поручений главы государства по оздоровлению предприятий ОПК, вице-премьер доложил также президенту о завершенном детальном обследовании состояния так называемого «Морского старта», который был приобретен компанией S7. Обсуждались также вопросы, связанные с работой межправкомиссий с Сирией и Кубой, которые возглавляет вице-премьер Борисов», – передает РИА «Новости» слова Пескова.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.05 / СК попросил арестовать захватчика банка в Москве

19.05 / В мире: США готовят куда более масштабное нападение на Мадуро

11.06 / В ВОЗ назвали сложной для понимания статистику России по COVID-19

08.07 / Новый смартфон Motorola G 5G Plus представлен официально

19.06 / В «Яндекс. Картах» появилась возможность выбора избирательного участка для голосования

01.07 / Берлин назвал санкции США против «Северного потока – 2» вопиющим вмешательством в суверенитет ЕС

17.06 / Формула-1. Трассы Италии готовы принять два Гран-при сезона-2020

20.05 / В Венгрии трансгендерным людям запретили менять пол в документах

25.05 / В Приморье тушат загоревшуюся кровлю больницы

16.07 / Европейский суд по правам человека зарегистрировал иск Нидерландов по делу МН17 

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска