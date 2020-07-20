Умер создатель образа Олимпийского мишки

20.07.2020, 17:16, Новости дня

Народный художник России, один из самых знаменитых художников отечественной детской книги, создавший образ Олимпийского мишки, Виктор Александрович Чижиков 20 июля ушел из жизни на 84 году жизни.

«С грустью сообщаем, что сегодня 20 июля 2020 года ушел из жизни Виктор Александрович Чижиков, народный художник России, один из самых знаменитых художников отечественной детской книги», – информирует издательство «АСТ Дети» на странице в Facebook.

Уточняется, что Виктор Чижиков – ярчайший представитель послевоенного поколения мастеров книжной иллюстрации. С конца 50-х годов и до последних лет он рисовал для детей и для взрослых – книжки, карикатуры, шаржи, смешные рисунки для журналов. Чижиков одним из первых отечественных художников награждён престижнейшим дипломом имени Андерсена за книгу «Доктор Айболит».

«Неиссякаемый оптимизм, простота в общении, добросердечие и открытость – то, чем всегда поражал Виктор Александрович коллег и друзей. Символично, что художник покинул нас именно в те дни, когда много вспоминают Олимпиаду 1980 года. Образ Олимпийского мишки, созданный Виктором Александровичем, однажды тронул сердца миллионов людей», – говорится в сообщении.

Виктор Чижиков стал автором образа талисмана XXII летних Олимпийских игр, проходивших в 1980 году в Москве. В 1977 году организационный комитет Олимпиады объявил конкурс на лучшее изображение медведя. Победу в конкурсе одержал эскиз Виктора Чижикова, 42-летнего художника, известного своими иллюстрациями к детским книгам.

Позднее Чижиков вспоминал, что он и его друзья собрались вместе в мастерской и сделали там каждый примерно по сто карандашных набросков медведя. В число 60 эскизов, предварительно отобранных организационным комитетом, попал и один из набросков Виктора; его попросили выполнить изображение в цвете.

С 1955 года художник работал в журнале «Крокодил», с 1956 года – в журнале «Веселые картинки», с 1958 года – в журнале «Мурзилка», с 1959 года – в журнале «Вокруг света». Также работал в «Вечерней Москве», «Пионерской правде», «Юном натуралисте», «Молодой гвардии», «Огоньке», «Пионере», «Неделе» и других периодических изданиях.

С 1960 года иллюстрировал книги в издательствах «Малыш», «Детская литература», «Художественная литература» и других.

Чижиков являлся членом Союза журналистов РСФСР (1960), Союза художников РСФСР (1968), редколлегии журнала «Мурзилка» (с 1965 года). Председатель жюри конкурса детского рисунка «Тик-так», проводимого телекомпанией «Мир» (с 1994 года). Председатель Совета по детской книге РФ с 2009 года.

Работы художника находятся в собрании Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.