 

США ввели санкции против Кадырова

20.07.2020, 17:16, Новости дня

Соединенные Штаты вводят санкции против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

«Сегодня Госдепартамент вводит санкции против Рамзана Кадырова, главы Чеченской Республики в составе Российской Федерации», – передает ТАСС сообщение американского внешнеполитического ведомства.

Санкции вводятся, как говорится в заявлении, из-за якобы причастности Кадырова к «серьезным нарушениям прав человека в Чеченской Республике».





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