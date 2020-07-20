США ввели санкции против Кадырова
20.07.2020, 17:16, Новости дня
Соединенные Штаты вводят санкции против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.
«Сегодня Госдепартамент вводит санкции против Рамзана Кадырова, главы Чеченской Республики в составе Российской Федерации», – передает ТАСС сообщение американского внешнеполитического ведомства.
Санкции вводятся, как говорится в заявлении, из-за якобы причастности Кадырова к «серьезным нарушениям прав человека в Чеченской Республике».
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