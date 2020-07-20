В мире: Богатые и здоровые европейцы отвергли бедных и больных

20.07.2020, 17:08, Новости дня

Одним из побочных явлений пандемии COVID-19 стало обострение застарелой проблемы в «европейском доме» – скупости богатых стран Скандинавии и Бенилюкса. Чрезвычайный саммит ЕС, который должен был экстренно решить вопрос о помощи югу Европы, наиболее пострадавшему от болезни, затянулся до неприличия. Воззвать к совести и чувству солидарности пока не удается ни самим «потерпевшим», ни даже Франции с Германией.

В Брюсселе уже четвертый день тянется чрезвычайный саммит Евросоюза. Встреча на уровне президентов и премьеров была рассчитана на сутки-двое. Но, как отмечает Deutsche Welle, камнем преткновения для европейских лидеров стало согласование пакета помощи странам, пострадавшим от пандемии коронавируса.

Поздним вечером в воскресенье выяснилось, что Австрия, Дания, Нидерланды, Швеция и Финляндия упорно не желают идти навстречу планам Брюсселя выделить наиболее пострадавшим от пандемии странам 500 млрд евро на основе безвозмездной субсидии. Подобная позиция вызвала открытое недовольство президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего действия коллег-северян «эгоистичными». Он заявил, что скорее готов покинуть саммит, чем подписать «плохое соглашение». Лидер одной из стран, возможных получателей помощи, итальянский премьер Джузеппе Конте пожаловался на нидерландского коллегу Марка Рютте – лидер не самой крупной, но одной из самых богатых стран ЕС оказался наиболее неуступчивым.

«Завис» и проект семилетнего бюджета ЕС. Впрочем, пробуксовка обсуждения формирования общеевропейской казны – проблема очень давняя. В относительно благополучном (с точки зрения пандемии) феврале саммит ЕС, после двух дней напряженных переговоров, также окончился безрезультатно. Если достичь соглашения вновь не удастся, финансирование главных программ Евросоюза может быть заблокировано.

Теперь, когда эксперты предрекают вторую волну коронавируса, призыв руководства ЕС, Франции и Германии проявить гуманизм к Италии, Испании и другим пострадавшим странам Южной Европы натолкнулся на глухую стену непонимания.

К совести северян и лидеров стран Бенилюкса взывал экс-премьер Бельгии, а ныне глава Евросовета Шарль Мишель. В субботу он предложил компромиссный вариант, сократив пакет безвозмездной помощи до 450 млрд евро. Однако и этот вариант одобрения не получил. Кроме того, представители Нидерландов и Австрии требуют проведения экономических реформ в пострадавших странах, а Италия и Испания категорически против такого условия для выделения финансовой помощи.

Свою лепту в намечающийся «коронавирусный» раскол внесли страны Восточной Европы. Варшава и Будапешт сопротивляются попыткам увязать выплаты с соблюдением стандартов правового государства. Причина очевидна – Брюссель с завидным постоянством критикует польское руководство из партии «Право и справедливость» и венгерского премьера Виктора Орбана за пренебрежение европейскими нормами демократии. Но, похоже, что главной и неприятной новостью для верхушки ЕС стала прижимистость богатых и менее затронутых пандемией стран Северной Европы.

«То, что все по-разному пережили коронавирус, повлияло на нынешние разногласия в Евросоюзе. Важным фактором является то, что пандемию легче пережили северные страны. Они проявили больше дисциплины и теперь экономически, социально и политически находятся в лучшем положении», – сказал газете ВЗГЛЯД председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.

Сравнительно недавно Bloomberg приводил данные аналитиков Capital Economics, которые отмечали: даже Швеция, при всех своих экспериментах с «мягким карантином», пережила коронакризис довольно легко. С четвертого квартала 2019 года по второй квартал нынешнего года показатели шведского ВВП упали лишь на 8%, в то время как ВВП Франции снизился на 25%, а Италии – на 30%.

Добавим, что согласно июльскому докладу Еврокомиссии, общий спад ВВП еврозоны в коронавирусном 2020 году составит 8,7%. Европейская экономика в первом полугодии вступила в резкую рецессию с самым сильным снижением со времен Второй мировой войны, отмечалось в докладе. Неудивительно, что страны, более спокойно прошедшие и проходящие через пик COVID-19, не горят желанием проявлять альтруизм.

Сложилось разделение не только на Север и Юг, но и на Запад и Восток, отметил Быстрицкий. «Есть Балканские страны, есть, к примеру, Польша и Венгрия, у которых свои взгляды на происходящее. Но абсолютно во всех странах пандемия обострила чувства людей. Все раздражены и испытывают выматывающий страх, что в том числе оказывает влияние на политиков», – добавил эксперт клуба «Валдай».

Дело не в конкретных суммах, которые должны быть выделены на преодоление последствий пандемии, полагает председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, политолог Федор Лукьянов. «В принципе речь идет о принципиальном вопросе функционирования европейской интеграции, в том числе как устроены отношения доноров и получателей в Евросоюзе», – сказал Лукьянов газете ВЗГЛЯД. Эксперт-международник напомнил, что раскол на Север и Юг обозначился задолго до коронакризиса.

Это возвращение дискуссии вокруг греческого долгового кризиса 2010-2015 годов, когда речь шла о выделении денег на спасение этой страны Южной Европы, напомнил Лукьянов. «Так называемые скупые страны, исходя из того, что проблемные государства не справляются со своими внутренними делами, фактически выступают за оказание помощи на крайне жестких условиях – чтобы те, кто эту помощь оказывают, имели влияние на политику соответствующих стран, – указал эксперт. – Особенно учитывая, что деньги выделяются безвозмездно, ведь речь идет не о кредитах, а именно о грантах – без необходимости выплачивать назад с процентами».

Этот вопрос основополагающий и сложный – а значит, косметическими компромиссами здесь не обойтись, подчеркнул Лукьянов. «То или иное принятое решение будет в какой-то степени модельным или прецедентным. Именно поэтому идет активная жесткая торговля и пока нерезультативная», – указал эксперт.

«Если «скупые» страны пойдут на уступки, тогда через какое-то время возникнет вопрос у их населения: «Почему мы должны платить за бесхозяйственность

стран, которые сами о себе не могут как следует позаботиться?» – спрогнозировал Лукьянов.

Похожий прогноз в комментарии газете ВЗГЛЯД дал немецкий политолог Александр Рар. «Если правительствам придется «доить» свое население ради общей либеральной Европы, резко усилится оппозиция со стороны евроскептиков и правых. Аргумент «давайте жертвовать ради спасения Европы» уже не работает», – отметил германский эксперт.

Скандинавские государства вступали в Евросоюз с убежденностью, что финансовая независимость останется неприкосновенной в каждой стране, продолжил Рар. «А теперь им в течение многих последующих лет придется объяснять своим гражданам, что их национальное достояние, финансовые средства, уходят ради сохранения единой Европы на непонятно какие цели в Италию, Португалию, Испанию и Грецию», – указал эксперт.

Грозящий Евросоюзу раскол по поводу помощи наиболее пострадавшим странам будут «залатывать» Германия и Франция, прогнозирует Рар. «Мне кажется, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон не допустят провала переговоров. Не получится сейчас, ограничатся малыми суммами и назначат новую встречу через месяц. А сами за кулисами будут «выкручивать руки» несогласным, – отметил Рар. – Но этот вопрос на повестку дня обязательно вернется. Раньше ведь это всегда удавалось лидерам ЕС. Но пока Голландия и Австрия выглядят «крепкими орешками». И фронт недовольных постоянно растет».

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