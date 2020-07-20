 

Эксперт: За слова о теракте на Дубровке Гусейнова надо привлечь к уголовной ответственности

20.07.2020, 16:53, Новости дня

«Если поощрять такие проявления, в итоге столкнемся с терроризмом в открытом виде. Гусейнов должен быть уволен из ВШЭ и привлечен к уголовной ответственности», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Семен Багдасаров, комментируя слова профессора Высшей школы экономики Гасана Гусейнова, назвавшего теракт 2002 года на Дубровке «национально-освободительной борьбой чеченского народа».

«Как относиться к заявлениям явного русофоба, которому сначала не нравился русский язык, а теперь он еще и занимается оправданием терроризма? – сказал член экспертного совета партии «За правду», политолог Семен Багдасаров. – Если кто-то забыл, у нас есть статья за подобные действия, подразумевающая наказание от штрафа в 500 тысяч рублей до тюремного заключения. Следственный комитет РФ просто обязан обратить внимание на такие высказывания».

А кроме того, продолжил собеседник, этот человек преподает в Высшей школе экономики – учебном заведении, которое содержится на средства федерального бюджета. «Сколько можно терпеть пропаганду русофобии в ВШЭ? Может быть, пришла пора уволить Гусейнова оттуда? Хватит ему уже над нами издеваться. За такие вещи надо очень жестко наказывать», акцентировал Багдасаров.

«Помните, у нас была целая группа доброхотов, которые выступали в защиту обвиняемых по делу о террористической организации «Сеть»? Медийные личности, известные актеры, целый ряд СМИ утверждали, что находящиеся под следствием не виноваты, требовали их освобождения и прочее. Потом, когда выяснилось, что обвиняемые попросту убивали людей и занимались продажей наркотиков, все почему-то заглохло, как будто ничего и не было. И никто из  «защитников» этой  «Сети» не понес наказание, не был привлечен к уголовной ответственности, даже штрафа никто не заплатил. А что это такое было, если не оправдание терроризма? Или мы будем поощрять такие проявления и рано или поздно столкнемся с терроризмом в открытом виде, или надо жестко наказывать. Гусейнов должен быть незамедлительно уволен из Высшей школы экономики и привлечен к уголовной ответственности», – заключил Семен Багдасаров.

Напомним, профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов, комментируя пост журналистки Анны Наринской в Facebook заявил, что не оправдывает взятие заложников, однако теракт 2002 года на Дубровке, по его словам, «это была национально-освободительная борьба чеченского народа». Позднее Наринская удалила пост, как она пояснила, из соображений безопасности.

В  НИУ ВШЭ по поводу высказывания Гусейнова заявили, что использование каких-либо исторических событий в попытках оправдания причин террористических актов неприемлемо.

В прошлом году Гусейнов уже оказывался в центре скандала после публикации в Facebook, в которой он заявил, что РФ – это не великая держава, а «порядком одичавшая страна», в которой говорят на «убогом и клоачном» русском языке.

Газета ВЗГЛЯД тогда выясняла, как надо наказывать за подобные высказывания.





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