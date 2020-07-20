 

Киев выразил протест из-за поездки Путина в Крым

20.07.2020, 16:48, Новости дня

Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за «незаконного» визита президента РФ Владимира Путина в Крым.

«В связи с незаконным визитом президента РФ Владимира Путина 20 июля 2020 года министерство иностранных дел Украины заявило решительный протест Министерству иностранных дел Российской Федерации», – передает ТАСС заявление МИД Украины.

Утверждается, что поездки российских чиновников в Крым и Севастополь являются «грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».

Ранее в понедельник Путин, общаясь с рабочими завода «Залив» в Керчи, заявил, что бывшее украинское руководство вынуждено было во времена нахождения Крыма в составе Украины больше забирать у этого региона, чем вкладывать в него.





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