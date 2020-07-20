Умер известный ведущий прогноза погоды
20.07.2020, 15:30, Новости дня
На 72 году жизни умер известный телеведущий прогноза погоды и синоптик Александр Беляев, который долгие годы боролся с раком.
В 2011 году у него выявили рак легкого. Он перенес несколько операций, курсы химиотерапии, а в начале мая после резкого ухудшения самочувствия ему провели еще одну операцию, информирует «Комсомольская правда».
Он известен как ведущий прогноза погоды на НТВ.
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