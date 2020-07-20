Впервые в истории не будет определен обладатель «Золотого мяча»

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20.07.2020, 15:30, Новости дня

Организаторы премии «Золотой мяч», вручаемой лучшему футболисту Европы, приняли решение не определять обладателя награды в 2020 году, сообщил журнал France Football, который является организатором премии.

«Золотой мяч» не будет вручен впервые в истории. Премия вручается с 1956 года, передает ТАСС.

Напомним, годом ранее капитан российской сборной Артем Дзюба стал лучшим футболистом года по версии Российского футбольного союза. Позднее ему был торжественно вручен приз – российский «Золотой мяч».





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