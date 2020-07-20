Детские школы искусств Бурятии получили музыкальные инструменты на 4 млн рублей

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20.07.2020, 15:16, Новости дня

Крупная партия музыкальных инструментов на сумму более 4 млн рублей поступила в детские школы искусств Заиграевского района Бурятии в рамках национального проекта «Культура», сообщили в пресс-службе Минкультуры республики.

«В рамках нацпроекта «Культура» школы искусств сел Заиграево, Новая Брянь, Новоильинск и Онохой получили музыкальные инструменты на сумму более 4 млн рублей. В четырех учреждениях обучаются 430 детей. Поставки музыкальных инструментов и оборудования в рамках нацпроекта начались в апреле 2020 года и завершились буквально на днях», – передает слова представителя Минкультуры «Интерфакс – Дальний Восток».

С мая этого года школы искусств Заиграевского района получили специализированную мебель, зеркала для хореографического зала, 12 ноутбуков, звуковое оборудование и нотную литературу. В конце июня прибыли концертный баян, две домры, 11 ученических баянов, гармонь, два аккордеона. В июле сотрудники приняли два пианино марки «Николай Рубинштейн», пять цифровых пианино, две балалайки, восемь ученических гитар, пять ученических домр, концертный аккордеон.

Нацпроект «Культура», реализующийся по инициативе президента Владимира Путина, включает в себя федеральные проекты «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Музыкальные инструменты в ДШИ Бурятии в рамках нацпроекта будут поступать до 2024 года.





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