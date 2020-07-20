Разумков сдал тесты на коронавирус после заражения Бутусова. Они были на одном шоу 16 июля

20.07.2020, 15:13, Новости дня

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сдал два теста на коронавирус после заражения журналиста Юрия Бутусова. Об этом спикер рассказал на пресс-конференции в Киеве 20 июля, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Он напомнил, что встречался с Бутусовым 16 июля на программе “Право на владу” на телеканале “1+1”. Спикер уточнил, что они немного общались.

“Экспресс-тест показал, что все хорошо. Я надеюсь, что ПЦР-тест также это сделает, но на это уходит время. Как только он будет – я обязательно сообщу”, – сказал Разумков.

Он отметил, что специально находится на большом расстоянии от журналистов (спикер давал пресс-конференцию с трибуны Верховной Рады, а представители СМИ сидели на местах депутатов в сессионном зале). На пресс-конференции политик был без маски.

“У меня есть маска, я обязательно ее позже надену… Пока что я планирую завтра вести [внеочередное] заседание, а дальше посмотрим. Надеюсь, ничто не помешает мне выполнять свои функции”, – сказал Разумков.

Главный редактор “Цензор.НЕТ” Бутусов сообщил о заражении коронавирусом 19 июля. Он сказал, что не знает, где мог инфицироваться. Сейчас журналист находится на самоизоляции.

На шоу “Право на владу” в прошлый четверг, кроме Разумкова и Бутусова, были народный депутат от “Европейской солидарности” Ирина Геращенко, народные депутаты от “Слуги народа” Александр Корниенко и Александр Дубинский, парламентарий из группы “Партия “За майбутнє” Игорь Палица и народный депутат от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Юрий Бойко.

Геращенко, которая сидела рядом с Бутусовым в студии, сообщила в Facebook, что тоже сдаст тест на коронавирус.