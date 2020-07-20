 

Москва призвала Киев выполнить обязательства по минским соглашениям

20.07.2020, 13:53, Новости дня

Российской стороне хотелось бы, чтобы Владимир Зеленский выполнил обязательства по минским соглашениям, при этом необязательно звонить президенту РФ Владимиру Путину, а нужно прекратить войну, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Что касается гражданской войны – то действительно, то, что происходит на Украине – это внутренний, внутриукраинский конфликт. И вы знаете, что там шла гражданская война. Сейчас она в замороженном состоянии, но ситуация по-прежнему чрезвычайно напряженная. Конечно, нам бы хотелось, чтобы президент Зеленский выполнил те обязательства, которые несет Украина по минским соглашениям», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Также он отметил, что Зеленскому «совершенно необязательно звонить Владимиру Владимировичу», чтобы подтвердить извинения, обращенные к главе Чечни Рамзану Кадырову, которые Зеленский принес после конфликта в 2018 году.

«Главное – прекратить войну», – отметил Песков.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить извинения, принесенные ранее за оскорбление Кадырова.

Касательно минских соглашений, пресс-секретарь российского лидера ранее заявлял, что, если Украина откажется от выполнения минских соглашений, это может отбросить процесс урегулирования ситуации в Донбассе.





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