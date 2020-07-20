Лукашенко назначил посла в США

20.07.2020, 12:30, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил послом республики в США заместителя министра иностранных дел Олега Кравченко.

«Заместители министра (иностранных дел) Олег Кравченко и Андрей Дапкюнас назначены соответственно послами в США и Австрию», – передает РИА «Новости».

Кравченко работал в должности замглавы внешнеполитического ведомства Белоруссии с января 2017 года.

В сентябре прошлого года заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл заявил, что Минск и Вашингтон намерены объявить о взаимном возвращении послов, которые были отозваны более 10 лет назад.

Напомним, в феврале глава МИД республики Владимир Макей заявил, что Белоруссия планирует назначить посла в Вашингтоне в течение нескольких месяцев после выполнения необходимых технических процедур.



