 

Названо число россиян на захваченном пиратами танкере в Гвинейском заливе

20.07.2020, 12:30, Новости дня

Семь граждан РФ находятся на танкере Curacao Trader, захваченном пиратами в Гвинейском заливе, сообщили в посольстве РФ в Нигерии.

«Сообщаем, что среди 13 членов экипажа, похищенных в результате пиратского нападения на судно «Curacao Trader» 17 июля в 210 милях от побережья Бенина, находятся 7 российских граждан», – передает РИА «Новости» сообщение посольства в Facebook.

О высадке пиратов на борт Curacao Trader сообщил 17 июля портал Dryad Global, специализирующийся на вопросах безопасности на море. По его данным, на борт танкера поднялись восемь вооруженных пиратов.

Сообщалось, что в заложники могли взять 15 человек. Посольство РФ в Нигерии проверяло данную информацию.

Отмечается, что никогда ранее захваты заложников в Гвинейском заливе не совершались на столь удаленном расстоянии от берега. По мнению портала, в преступной операции участвовало крупное судно.

Танкер под флагом Либерии, способный перевозить как нефть, так и жидкие химические вещества, вышел из порта Ломе (Того). Он был атакован в 230 морских милях к югу от нигерийского города Лагос. Судно принадлежит компании Curacao Trader Shipping.

Гвинейский залив, протянувшийся от Сенегала на севере Африки до Анголы на юге, стал самым опасным регионом на планете в плане угрозы со стороны морских разбойников.





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