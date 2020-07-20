Данные о поставках в Армению сербского и российского оружия вызвали скандал в Грузии

20.07.2020, 12:08, Новости дня

Грузинская оппозиция потребовала от властей немедленных объяснений в связи с сообщением азербайджанского интернет-ресурса haqqin.az о поставках в Армению через Грузию оружия из Сербии и России, которое было использовано в последние дня во время обострения отношений против Азербайджана, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как сообщила депутат от «Единого национального движения» (партии экс-президента Михаила Саакашвили) Саломе Самадашвили, «если сведения подтвердятся, то получится, что Грузия нарушает международные нормы, а также не отказывает РФ в требования пропускать вооружение».

Она отметила, что данное азербайджанское СМИ является проправительственным в этой стране.

«Испортятся наши отношения со стратегическим партнером – Азербайджаном», – сказала парламентарий.

Власти Грузии пока не прокомментировали сведения азербайджанского ресурса.

В соцсетях Грузии и в обществе публикация вызвала большой и скандальный резонанс. В Тбилиси заинтересованы развивать связи с Баку, в том числе потому, что Азербайджан практически полностью обеспечивает газом Грузию.