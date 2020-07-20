 

Данные о поставках в Армению сербского и российского оружия вызвали скандал в Грузии

20.07.2020, 12:08, Новости дня

Грузинская оппозиция потребовала от властей немедленных объяснений в связи с сообщением азербайджанского интернет-ресурса haqqin.az о поставках в Армению через Грузию оружия из Сербии и России, которое было использовано в последние дня во время обострения отношений против Азербайджана, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как сообщила депутат от «Единого национального движения» (партии экс-президента Михаила Саакашвили) Саломе Самадашвили, «если сведения подтвердятся, то получится, что Грузия нарушает международные нормы, а также не отказывает РФ в требования пропускать вооружение».

Она отметила, что данное азербайджанское СМИ является проправительственным в этой стране.

«Испортятся наши отношения со стратегическим партнером – Азербайджаном», – сказала парламентарий.

Власти Грузии пока не прокомментировали сведения азербайджанского ресурса.

В соцсетях Грузии и в обществе публикация вызвала большой и скандальный резонанс. В Тбилиси заинтересованы развивать связи с Баку, в том числе потому, что Азербайджан практически полностью обеспечивает газом Грузию.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.06 / Владелец русского ресторана в Сан-Диего: протесты свелись к погромам и мародерству

13.07 / Члены ОПЕК и ОПЕК+ намерены наращивать нефтедобычу – СМИ

30.06 / Умер актер из трилогии о «друзьях Оушена»

19.06 / Набиуллина не ожидает быстрого восстановления экономики

02.06 / Путин ввел госнаграду для волонтеров

27.05 / Названа причина обрушения балконов в Петербурге

07.07 / ФСБ задержала в Крыму семь исламистов

24.06 / В Турции опубликовали план с признанием Крыма российским

28.05 / Дмитрий Рогозин считает идею Илона Маска бомбить Марс “прикрытием для выведения ядерного оружия в космос”

06.06 / Sky News – высокую смертность от коронавируса в Великобритании эксперты связывают с запоздалыми мерами властей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска