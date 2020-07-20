 

В РФ заявили о способности вакцины остановить вторую волну коронавируса

20.07.2020, 12:08, Новости дня

Массовое производство вакцин от COVID-19 в РФ начнется августе 2020 года и может остановить потенциальную вторую волну пандемии, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Ожидаем одобрения со стороны регуляторов в Российской Федерации уже в августе, сразу после этого планируем начать массовое производство на площадках портфельных компаний РФПИ, «Р-Фарм» и Alium. Одобрение в других странах-партнерах ожидаем в сентябре. Массовое производство этой вакцины сможет остановить потенциальную вторую волну пандемии», – передает ТАСС слова Дмитриева в интервью порталу стопкоронавирус.рф.

Он добавил, что случае успешных испытаний до конца года в РФ выпустят более 30 млн доз, а по всему миру – более 200 млн.

«В первую очередь мы закроем потребности России, но международное сотрудничество является важной частью разработки и проведения клинических испытаний», – подчеркнул глава РФПИ.

Третья фаза клинических исследований российской вакцины запланирована в том числе на Ближнем Востоке, включая 100 человек в ОАЭ, Турции, Африке и других странах. Производство в других странах будет осуществлено через партнерства с суверенными фондами пяти государств. Одна из портфельных компаний РФПИ также намерена производить вакцину Оксфордского университета, разрабатываемую совместно с компанией AstraZeneca.

Напомним, ранее в понедельник главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов сообщил, что вторая волна коронавирусной инфекции может атаковать Россию осенью, но она будет слабее предыдущей.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.05 / Страны, смягчающие карантин, стремятся предотвратить «импорт» новых случаев

10.07 / Посла Украины вызвали в МИД Грузии из-за заявлений Саакашвили

15.07 / Норвегия забеспокоилась из-за «имитации атак» со стороны российской боевой авиации

09.06 / Названы сроки строительства стартового стола под «Союз-5» на Восточном

16.06 / Новый этап снятия ограничений: в столице открылись летние веранды и музеи

21.05 / Тихоокеанский флот отмечает 289 лет со дня образования

08.06 / В США подготовлен законопроект о реформе полиции

30.05 / ЕС призвал США одуматься

09.07 / Володин заявил о недопустимости шантажа со стороны ЛДПР в связи с задержанием Фургала

26.06 / Настоящая жара — впереди: москвичей предупредили об опасности солнца

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска