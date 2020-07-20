В РФ заявили о способности вакцины остановить вторую волну коронавируса

20.07.2020, 12:08, Новости дня

Массовое производство вакцин от COVID-19 в РФ начнется августе 2020 года и может остановить потенциальную вторую волну пандемии, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Ожидаем одобрения со стороны регуляторов в Российской Федерации уже в августе, сразу после этого планируем начать массовое производство на площадках портфельных компаний РФПИ, «Р-Фарм» и Alium. Одобрение в других странах-партнерах ожидаем в сентябре. Массовое производство этой вакцины сможет остановить потенциальную вторую волну пандемии», – передает ТАСС слова Дмитриева в интервью порталу стопкоронавирус.рф.

Он добавил, что случае успешных испытаний до конца года в РФ выпустят более 30 млн доз, а по всему миру – более 200 млн.

«В первую очередь мы закроем потребности России, но международное сотрудничество является важной частью разработки и проведения клинических испытаний», – подчеркнул глава РФПИ.

Третья фаза клинических исследований российской вакцины запланирована в том числе на Ближнем Востоке, включая 100 человек в ОАЭ, Турции, Африке и других странах. Производство в других странах будет осуществлено через партнерства с суверенными фондами пяти государств. Одна из портфельных компаний РФПИ также намерена производить вакцину Оксфордского университета, разрабатываемую совместно с компанией AstraZeneca.

Напомним, ранее в понедельник главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов сообщил, что вторая волна коронавирусной инфекции может атаковать Россию осенью, но она будет слабее предыдущей.



