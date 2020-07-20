 

В Затоке горели две базы отдыха

20.07.2020, 12:01, Новости дня

Сегодня ночью Затоке Одесской области произошел пожар на двух базах отдыха. Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям области.

“20 июля в 3.50 в Службу спасения “101” поступило сообщение о возгорании на базе отдыха “Гранит” по адресу: Белгород-Днестровский район, пгт. Затока, ул. Приморская 99 А. По прибытию на место вызова спасатели установили возгорание шести деревянных зданий на базе отдыха “Гранит” и “Атлантида”, – говорится в сообщении.

Через два часа пожар ликвидировали на площади 500 м².

По данным пресс-службы, пострадал один человек – он отравился продуктами горения, но от госпитализации отказался.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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