 

В Днепропетровской области с рельсов сошли два грузовых поезда, из-за аварии задерживалось 12 пассажирских поездов

20.07.2020, 12:01, Новости дня

Ночью 20 июля в Днепропетровской области на перегоне Верхнеднепровск – Воскобойня произошла авария – с рельсов сошло два поезда, сообщила пресс-служба “Укрзалізниці”. 

Около 2.00 грузовой поезд №3531 остановился на 135-м км из-за срабатывания автотормозов. Во время осмотра подвижного состава локомотивная бригада обнаружила, что с рельсов сошло три вагона, а из одного вагона высыпался груз – катанка (это металлопрокатная проволока круглого сечения). 

Встречный грузовой поезд №1726 наехал на рассыпанный груз и применил экстренное торможение на 138-м км перегона. При этом локомотив ВЛ8 этого поезда сошел с рельсов первой колесной парой.

“Вагон, из которого произошло высыпание груза, не является собственностью АО “Укрзалізниця”. Причину железнодорожной аварии расследует специальная комиссия в составе специалистов общества и регионального филиала”, – проинформировали в компании. 

Транспортный Telegram-канал “ТрансМиссия” отметил, что в результате аварии парализована основная для украинского горно-металлургического комплекса железнодорожная магистраль. По линии Верхнеднепровск – Воскобойня проходит весь грузопоток из Днепра и Кривого Рога в черноморские порты, а по встречным маршрутам на меткомбинаты региона доставляеют сырье и уголь.

“По фото видно, что главная причина происшествия – это физический износ вагонов, в которых везли груз”, – предположили авторы паблика “ТрансМиссия”. 

“Укрзалізниця” сообщила, что из-за аварии опаздывали 12 пассажирских поездов (по данным LB.ua, опоздание составляло до пяти часов): 

№12 Киев – Новоалексеевка;
№92 Одесса – Константиновка;
№116/136 Киев – Покровск, Бердянск;
№38 Киев – Запорожье-1;
№88 Ковель – Новоалексеевка;
№86 Львов – Новоалексеевка;
№80 Киев – Днепр;
№115 Бердянск, Покровск – Киев;
№54 Одесса – Днепр;
№4 Запорожье – Ужгород;
№83 Мариуполь – Киев;
№733 Покровск – Киев.

Часть поездов пустили по обходным маршрутам. В “Укрзалізниці” заверили, что железнодорожники делают все возможное, чтобы максимально сократить задержку поездов в пути. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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