Во Флориде закончились койки в палатах интенсивной терапии

20.07.2020, 11:37, Новости дня

Ситуация с коронавирусом во Флориде стала еще более мрачной в воскресенье, когда около 50 больниц штата сообщили, что у них не осталось свободных коек в отделениях интенсивной терапии.

Флорида стала не только эпицентром коронавируса в США, но и одним из очагов эпидемии в мире. Число новых случаев пять дней подряд превышало 10 тысяч, а в воскресенье их было выявлено более 12 тысяч.

Мэр Майами Фрэнсис Суарес ввел обязательное ношение масок в общественных местах.

Начиная с понедельника любой человек без маски может получить немедленный штраф в размере 50 долларов. Третье нарушение правила влечет штраф в 500 долларов.

Мэр Майами-Бич Дэн Гелбер ввел комендантский час с 20 часов в районе Саут-Бич, известном своими бесчисленными барами и ночными клубами.

«Правило ношения масок в какой-то степени соблюдалось, но недостаточно. В какой-то момент оно немного напоминало вечеринку, вечеринку на открытом воздухе. Сейчас мы не можем позволить себе ничего, напоминающего Бурбон-стрит [в Новом Орлеане], в нашем городе», – заявил Гелбер.

В Европе фокус внимания сместился на восстановление после пандемии.

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель заявил в воскресенье, что европейским лидерам нужно преодолеть разногласия, согласовать бюджет и договориться о создании общего фонда для восстановления после эпидемии COVID-19.

27 лидеров ЕС, судя по всему, к вечеру воскресенья оказались в тупике, обсуждая проект бюджета стоимостью 2,1 триллиона долларов, из которых 858 миллиардов предлагалось выделить бизнесу и другим пострадавшим от пандемии коронавируса.

«Способны ли 27 лидеров ЕС проявить европейское единство и доверие или, из-за глубокого раскола, мы покажем себя слабой Европой, подорванной недоверием?» – вопросил Мишель, призывая лидеров подумать о более 600 тысячах умерших от коронавируса в мире.

По данным ВОЗ, по состоянию на воскресенье, в Европе подтверждено более 3 миллионов случаев COVID-19, более 200 тысяч человек умерли.

Коронавирус вызвал глубокую рецессию в ЕС: по прогнозам экономистов, экономика блока сократится на шокирующие 8,3 процента в этом году.

Как сообщали журналисты из Брюсселя, группа богатых северных стран ЕС, прозванных «Бережливой пятеркой», выступает за ужесточение контроля над расходами, с которым не согласны южные страны, которые больше всего пострадали от пандемии, включая Италию и Испанию.

В США количество новых случаев COVID-19 устанавливает новые печальные рекорды. На этом фоне мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти заявил, что он «на грани» издания указа о повторном запрете на выход из дома во втором крупнейшем городе страны.

Это будет уже третий раз, начиная с марта, когда он примет такое решение.

Гарсетти обвинил Белый дом в недостатке национального лидерства в борьбе с заболеванием.

«Этот вопрос был политизирован, когда он должен был объединить нас. Мы были предоставлены сами себе, когда должны были получить помощь, – заявил он телекомпании CNN в воскресенье. – Мы знаем, что это будет марафон. Перестаньте говорить людям, что скоро все закончится. Если мы не объединимся как страна под национальным руководством, мы станем свидетелями новых случаев гибели людей».

Губернатор Калифорнии Гейвин Ньюсом на прошлой неделе вновь закрыл во всем штате бары и рестораны из-за всплеска новых случаев.

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщили в воскресенье о 67574 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших составляет около 3,7 миллиона, около 140 тысяч человек умерли.

Тем временем, президент Чили, крупнейшего в мире производителя меди, объявил пятиэтапный план по открытию страны, который он назвал «Шаг за шагом».

«Пять недель улучшения ситуации позволяют нам сегодня перейти к новой фазе», – объявил в воскресенье президент Себастьян Пиньера.

«Этот план будет осуществляться шаг за шагом, осторожно и осмотрительно, он будет применяться постепенно и гибко», – добавил он.

Пиньера объявил о планах открытия Чили после того, как в некоторых регионах страны произошло улучшение показателей заболеваемости. По данным ВОЗ, в воскресенье в Чили зарегистрировано 2300 новых случаев. Всего в стране выявлено 328 тысяч заболевших, 8500 человек умерли.

Министр иностранных дел Нигерии Джефри Онеяма сообщил, что он заразился коронавирусом, после того как взятый у него четвертый тест дал положительный результат. Он сказал, что сдал тест при первых признаках раздражения в горле. По данным ВОЗ, 36 тысяч его соотечественников заразились вирусом. Около 800 нигерийцев умерли от этой болезни.

Онеяма сообщил, что его изолируют в медучреждении, но не выглядел слишком обеспокоенным, написав в Твиттере: «Такова жизнь. Где-то выигрываешь, где-то проигрываешь».

Один из крупнейших победителей в жизни сообщил, что у него и его жены диагностировали COVID-19, когда в апреле пандемия начала распространяться.

Легенда гольфа Джек Никлаус сообщил телезрителям, наблюдавшим за турниром Профессиональной ассоциации гольфа, что он и его жена Барбара болели коронавирусом, но «покончили с этим» к третьей неделе апреля.

«Болезнь продлилась недолго, и нам очень-очень повезло, – сказал Никлаус.– Барбара и я – пожилые люди, нам по 80 лет, это возраст риска. Наши сердца обращены к людям, потерявшим жизни и свои семьи. Мы просто оказались парой, которой повезло».