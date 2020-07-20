Советник Обамы – Трамп и Нетаньяху сделают всё, чтобы окончательно похоронить сделку с Ираном

20.07.2020, 11:10, Новости дня

Через пять лет после заключения ядерной сделки с Ираном координатор Белого дома по Ближнему Востоку при президенте Бараке Обаме Роберт Мэлли призывает Европу спасти «историческое» соглашение. В интервью ABC Мэлли заявил, что выход из сделки США два года назад подорвал доверие к стране.



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Спустя всего несколько дней после пятилетней годовщины заключения ядерной сделки с Ираном координатор Белого дома по Ближнему Востоку при президенте Бараке Обаме Роберт Мэлли побеседовал с испанской газетой ABC, вспомнив сложности на пути к «историческому» соглашению.

Мэлли, который в настоящее время занимает пост генерального директора «Международной антикризисной группы», признался, что сожалеет о решении президента США Дональда Трампа выйти из соглашения и предупредил, что оставшиеся до выборов несколько месяцы станут решающими в судьбе сделки.

По словам советника Обамы, переговорный процесс между Ираном и США, Россией, Китаем, Францией и Италией продвигались медленно, так как стороны долго не могли найти компромисс. Мэлли признался, что ещё за неделю до заключения Совместного всеобъемлющего плана действий не поверил бы, что сторонам удастся договориться к 14 июля.

«В последнюю минуту возникли проблемы в отношении условий и объёма международных инспекций и темпов отмены санкций, и иранцы сделали шаг назад. Мы не знали, вернутся, ли они, но они вернулись. Это был великий момент, потому что он стал кульминацией 12 лет дипломатической работы», — вспомнил политик.

В январе этого года Трамп, заявил, что «Иран никогда не выигрывал войну, но и никогда не проигрывал переговоры». На вопрос, согласен ли он с мнением президента, Мэлли заявил, что считает иранцев жёсткими переговорщиками с «особым способом ведения переговоров».

«Но я должен сказать, что в ходе переговоров они были так же хороши, как и после подписания соглашения — они вели переговоры до тех пор, пока не договаривались об условиях, которые могут выполнить. И мы увидели подтверждение тому в отчётах Международного агентства по атомной энергии», — приводит ABC слова Мэлли.

При этом политик уверен, что Трамп совершил ошибку, выйдя из соглашения с Ираном в 2018 году, так как подобный шаг «подорвал доверие к Соединённым Штатам и их легитимность».

Кроме того, Мэлли усомнился в том, что оказав давление на Тегеран, Вашингтон сможет добиться новых уступок, подчеркнув важность существующих договорённостей для международной безопасности. «Договор открыл путь к региональному разрядке и стал первым шагом на пути к более широким соглашениям в других областях», — отметил собеседник издания.

Мэлли призвал Европу спасти соглашение, полагая, что Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «сделают всё возможное, чтобы помешать любому шансу возобновить действие соглашения к январю, когда в случае победы на ноябрьских выборах к власти придёт Джо Байден». По его словам, предстоящие месяцы станут важнейшими с точки зрения спасения ядерной сделки.

При этом именно на Израиль политик возложил ответственность за пожар, который произошёл на ядерном объекте в иранском Натанзе в начале июля.



«У меня нет никаких доказательств, но я знаю только одну страну, способную осуществить такую операцию, и это Израиль. Для Нетаньяху это беспроигрышная тактика, потому что если Иран отреагирует, то у него есть повод для начала крупномасштабной операции, а если нет, то он продолжит атаки, нанося урон противнику», — подытожил Мэлли в интервью ABC.