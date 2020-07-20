В Москве убили 90-летнюю преподавательницу ВГИК

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20.07.2020, 10:53, Новости дня

Тело 90-летней преподавательницы ВГИК Иды Щур с ножевыми ранениями найдено в квартире на Кутузовском проспекте в Москве.

«Тело 90-летней Иды Щур было найдено сиделкой, которая 19 июля пришла в квартиру пожилой женщины. На теле множество ножевых ранений», – приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

Информацию об убийстве подтвердили в пресс-службе столичного управления СК, однако не уточнили личность жертвы.

«По данным следствия, 19 июля в квартире жилого дома по Кутузовскому проспекту в Москве обнаружено тело женщины 1929 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений», – сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Ида Щур – теоретик музыкального искусства, автор множества монографий. Более 50 лет преподавала во ВГИК историю культуры.





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