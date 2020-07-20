Зеленский в годовщину убийства Шеремета: Это преступление – позор для Украины

20.07.2020, 10:52, Новости дня

Долг государства и правоохранительных органов сделать все, чтобы украинцы и весь цивилизованный мир увидели настоящих убийц журналиста Павла Шеремета. Об этом сегодня в своем Telegram-канале написал президент Украиниы Владимир Зеленский по случаю четвертой годовщины гибели журналиста.

“В Беларуси, России и Украине он стоял за ценности демократии, права и свободы человека. Прежде всего – за право гражданина на свободное мнение и слово. И за обязанность власти быть честной, прозрачной и ответственной перед гражданами. У него никогда не смогли бы отобрать свободу, поэтому заказчики решили отнять жизнь. Его дерзкое убийство – потеря для всех независимых СМИ и журналистов. А еще это преступление – позор для Украины”, – отметил президент.

Он напомнил, что дело об убийстве Шеремета находится под пристальным вниманием и контролем всего украинского общества.

“Ему нужны четкие ответы и убедительные, неопровержимые доказательства. Долг государства и правоохранительных органов – сделать все, чтобы в суде украинцы и весь цивилизованный мир увидели настоящих убийц Павла Шеремета. А потом – настоящих организаторов и заказчиков этого преступления. Как бы трудно ни было найти правду. Сколько бы усилий и времени это ни заняло. Павел Шеремет – скорбь, память, правосудие”, – добавил Зеленский.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания “Украинская правда”, гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это медсестра Яна Дугарь, военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Андрей Антоненко (арестован) и детский хирург Юлия Кузьменко (заключена под стражу).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась “разведкой”: искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

В первоначальной редакции подозрения Антоненко говорилось, что он, “увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, разделение общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды предметом внимания общественности… решил создать организационную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета”.

21 мая стало известно, что текст подозрения изменили, убрав из него упоминание об ультранационалистических идеях и величии арийской расы. Кроме того, теперь следователи считают Антоненко не организатором, а простым исполнителем убийства, а Кузьменко, согласно обновленному тексту подозрения, только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие.

22 мая полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

20 июля в Киеве открыли мемориал погибшему журналисту.