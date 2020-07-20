 

После задержания бывшего и.о. главы “Укравтодора” Новака НАБУ проводит обыски в Киеве и Львове

20.07.2020, 10:52, Новости дня

20 июля сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят обыски в Киеве и Львове в рамках расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства, сообщила пресс-служба НАБУ в Facebook. 

Украинские  антикоррупционные органы ведут совместное расследование с Центральным антикоррупционным бюро Польши и польской прокуратурой. На территории Польши тоже продолжаются обыски. 

“Следственные действия осуществляются силами международной следственной группы в офисах “Укравтодора”, компаний – участниц тендеров государственного агентства, а также по месту жительства бывших должностных лиц государственного агентства и граждан Польши – предполагаемых участников преступной организации”, – сказано в сообщении.

В НАБУ пообещали позже раскрыть подробности дела.  

#НАБУ та #САП спільно з Центральним антикорупційним бюро Польщі (ЦБА) CBA – Centralne Biuro Antykorupcyjne та Окружною…

Posted by НАБУ on Esmaspäev, 20. juuli 2020

20 июля в польском Гданьске задержали бывшего и.о. главы “Укравтодора” Славомира Новака и еще двух человек по подозрению в коррупционных преступлениях. По версии следствия, деятельность организованной преступной группы носила трансграничный характер.

Все трое подозреваемых доставлены в прокуратуру Варшавы, где им должны предъявить обвинение. Агентство РАР отметило, что Новаку выдвинули шесть обвинений, они касаются периода, когда он руководил “Укравтодором”.

Экс-министр транспорта Польши Новак стал и.о. главы “Укравтодора” в октябре 2016-го. Тогда же он получил украинское гражданство. В сентябре 2019 года Новак подал в отставку. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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