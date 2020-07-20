 

В сеть попали кадры со съемок нового рекламного ролика коньяка “Довбуш Карпатський”

20.07.2020, 7:54, Новости дня

Новый ролик коньяка “Довбуш Карпатський” еще до официального релиза наделал немало шума в сети. Масштаб съемок в Карпатах привлек внимание как местного населения, так и многочисленных туристов.

Батальные сцены с участием почти 200 человек, огромные летающие огненные шары и киношная съемочная группа во главе с известным украинским режиссером Любомиром Левицким, автором фильмов “Штольня”, “Тіні не забутих предків” и др., дают все основания утверждать, что работа смело может претендовать на звание блокбастера.

Слева – актер, справа – режиссер Любомир Левицкий

Бюджет проекта инсайдеры не раскрывают, намекнув только, что ролик “Довбуш Карпатський” без преувеличения можно назвать одним из самых дорогих рекламных видео в Украине. Заинтриговать сумели, остается только дождаться официального релиза, который предварительно назначен на начало августа, а пока можем составить предварительное впечатление по первым кадрам со съемок.

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По материалам портала drinks.ua

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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