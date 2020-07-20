 

Европа оказалась основным источником коронавируса для России

20.07.2020, 6:53, Новости дня

Первое исследование геномной эпидемиологии COVID-19 в РФ показало, что коронавирус попал в страну в основном из Европы, а не из Китая, сообщили в пресс-службе Сколтеха.

«Сопоставляя генетические данные по вирусам, циркулирующим на территории России, с данными о передвижении населения, ученые сделали вывод, что вирусное разнообразие получено благодаря как минимум 67 независимым завозам вируса в разные города РФ в конце февраля – начале марта. Согласно полученным данным, в отличие от других стран, вирус был завезен в Россию не из Китая, а в основном из Европы», – передает РИА «Новости» результаты исследования.

Отмечается, что работа велась исследователями из Центра наук о жизни Сколтеха, Высшей школы экономики, НИИ гриппа имени Смородинцева и Института проблем передачи информации имени Харкевича под руководством профессора Сколтеха Георгия Базыкина.

«Многие ранние случаи завоза вируса не дали вспышек в России. Тем не менее на данный момент в РФ циркулирует как минимум девяь различных вариантов вируса, которые не наблюдаются в других странах. Отдельное внимание ученые уделили вспышке инфекции в одной из больниц Санкт-Петербурга – НИИ им. Вредена, где заболело более 400 человек. Было установлено, что из больницы вирус распространился по городу, оказав некоторое влияние на эпидемиологическую ситуацию в Санкт-Петербурге», – информирует Сколтех.

Исследование было сделано на основе генетического анализа 211 образцов вируса, полученных от пациентов на территории РФ в период с 11 марта по 23 апреля. Результаты подтвердили предположение, что коронавирус попал в Россию из Европы в конце февраля – начале марта. Препринт с результатами исследования опубликован в базе medRxiv.

9 июля Китай предупредил о новом неизвестном вирусе рядом с Россией.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.06 / Эксперт: РФ для борьбы с COVID-19 использовала точные инструменты, а не методы мясника

12.05 / В РФ развеяли страхи норвежцев из-за американского радара

15.07 / Американские компании отказались выполнять требование властей Гонконга

22.06 / НИЦ Гамалеи объяснил разницу в создании вакцины от COVID-19 в РФ и на Западе

23.06 / Суд заочно взял под стражу бывшего командира полка “Беркут” в деле о расстрелах на Майдане

09.05 / Жители Чукотки и Аляски организовали видеомост в память о подвиге летчиков «Алсиба»

13.05 / Bloomberg заметил подготовку к завершению строительства «Северного потока – 2»

01.07 / Северный флот взял под контроль учения НАТО

21.06 / “Не ради каких-то выборов”. Лукашенко объявил о повышении пенсий белорусам

25.05 / NI – время не пощадило «рашагейт» — но он по-прежнему отравляет отношения с Москвой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска