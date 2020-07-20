В палатке спасателей на КПВВ “Новотроицкое” остаются люди, которые не могут пересечь линию соприкосновения

20.07.2020, 6:50, Новости дня

В палатке Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на контрольном пункте въезда-выезда “Новотроицкое” в Донецкой области остаются люди, которые не смогли пересечь линию соприкосновения. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

“КПВВ Донецкой области постепенно возобновляют свою работу в связи с ослаблением карантинных мероприятий. Но пока пересечь линию разграничения могут не все граждане и спасатели продолжают оказывать им помощь во время длительного ожидания”, – говорится в сообщении.

Так, 18 июля спасатели помогли 15 гражданам, среди которых два ребенка.

“В палатках ГСЧС созданы условия для комфортного пребывания людей и соблюдаются соответствующие меры безопасности в связи с карантинными ограничениями. Спасатели оказывают всю необходимую помощь, чтобы пребывание людей на КПВВ было максимально комфортным и безопасным”, – отметили в ведомстве.

10 июня Украина возобновила работу пунктов пропуска “Марьинка” и “Станица Луганская”, прерванную из-за вспышки коронавирусной инфекции. 22 июня возобновил работу КПВВ “Новотроицкое”. С 28 июня руководство террористической организации “ДНР” ввело запрет на пересечение линии разграничения с подконтрольной украинскому правительству территорией.

Периодически боевики открывают КПВВ “Оленовка”, который расположен в транспортном коридоре с украинским КПВВ “Новотроицкое”. Они называют периодическое возобновление работы КПВВ “гуманитарным коридором”. При этом выехать с оккупированной территории можно при наличии украинской прописки, пропуск на оккупированную территорию производится по заранее согласованным спискам “республиканского штаба по коронавирусу”. Все прибывшие с подконтрольной украинскому правительству территории лица обязаны пройти двухнедельную обсервацию в больницах.

Руководство операции Объединенных сил, в том числе и Государственной пограничной службы, предоставляет возможность пропуска людей через КПВВ “Станица Луганская”, “Марьинка” и “Новотроицкое”.