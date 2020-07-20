В Германии во время вечеринки произошла массовая драка. Задержаны 39 человек, пять пострадали

20.07.2020, 4:43, Новости дня

Во Франкфурте (Германия) во время вечеринки на свежем воздухе произошла драка. Об этом 19 июля сообщает DW.

По информации издания, на Оперной площади города находились около 3 тыс. человек. Сначала люди отдыхали, а потом произошла драка.

Один из участников вечеринки упал на землю и продолжал лежать, что побудило полицию вмешаться. Затем несколько человек начали бросать в офицеров бутылки. В результате пять офицеров получили ранения.

Полиция задержала 39 человек, сообщает издание.