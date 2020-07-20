Politico – открытие школ после карантина — ключ для Трампа к победе на выборах

20.07.2020, 2:01, Новости дня

Американское правительство первым делом стало открывать после карантина рестораны и малый бизнес, однако работникам сложно выполнять свою работу, когда у них дома остаются дети. Поэтому, как пишет Politico, сейчас Трамп озаботился возвращением детей в школы, тем более впереди у него выборы, и к этому времени американская экономика должны пойти на поправку.



Reuters

Для Дональда Трампа начинается ключевое время, которое определит его судьбу в ноябре, пишет Politico. Решения, которые он будет сейчас принимать, скажутся на экономике и её состоянии к грядущим президентским выборам. «Перед Трампом тикающая экономическая бомба», — гласит заголовок статьи.

Губернаторы разных штатов пытаются бороться со вспышками коронавируса, чтобы не ввести экономику в ещё большую рецессию. От того, откроются ли школы, будет зависеть, как много людей смогут вернуться к работе. А в конгрессе обсуждают четвёртый пакет мер экономической помощи, тогда как сам президент пристально следит за показателями фондовых рынков.

У самого Трампа рейтинги сейчас падают, но по экономическим вопросам он обходит своего оппонента от демократов Джо Байдена. Недавний опрос показал, что 54% избирателей одобряют экономическую политику Трампа, хотя его общий рейтинг одобрения сейчас упал до 42%.

Советники и помощники Трампа намерены воспользоваться оставшимся временем, и ближайшие полтора месяца, по их мнению, самые важные. Они настаивают, чтобы в разных штатах и городах снова на полноценной основе открывались школы, которые дети должны были бы лично посещать. При этом во многих регионах власти говорили о планах по виртуальному обучению на будущий учебный год.

Также советники Трампа ведут переговоры с депутатами о снижении налоговой ставки, чтобы работодатели могли набирать новых сотрудников, несмотря на экономические трудности. В целом, американское правительство готово влить немало денег в экономику.

Но всё же главное, по словам экспертов, — это открыть школы, поскольку в большинстве случаев работники не могут придти на своё рабочее место именно потому, что не с кем оставить детей дома. Тем же, кто работает из дома, приходится это делать в сокращённом режиме. Как показывают исследования, хуже всего переносят закрытые школы одинокие матери.

Однако у президента США не так уж много рычагов, которыми он может воспользоваться чтобы открыть школы, что находятся в ведении местных властей. Например, чиновники изучают возможности, как они могут перенаправить в местные органы власти деньги, которые необходимы для работы школ во время пандемии.

Некоторые эксперты отмечают, что Белый дом занялся открытием школ слишком поздно, и сначала внимание было уделено ресторанам, барам, мелкому бизнесу. И сейчас Белый дом занялся этим вопросом, уверяя, что дети коронавирусу подвержены меньше, чем сезонному гриппу. При этом врачи говорят, что пока непонятно, какие риски коронавирус представляет для детей на самом деле.

Пока идут эти дебаты, действие расширенной страховки об безработицы истекает менее, чем через 10 дней. Некоторые советники призывали Трампа прекратить еженедельные выплаты по $600 для всех безработных, иначе, по их словам, получается, что правительство поощряет людей не искать работу.

Сам же Трамп озвучивал идеи о том, чтобы увеличить прямые дотации налогоплательщикам, защитить и работников, и бизнес, увеличить траты на инфраструктуру. Вероятно, в следующий пакет мер будут включены десятки миллиардов долларов, чтобы учителя и ученики могли безопасно вернуться в школу.

«Президент создал самую инклюзивную модель экономики за всю историю, — говорят в Белом доме. — С низкими налогами, отсутствием регулирования, взаимной торговлей, энергетической независимостью. Это дало нам мощное основание для перехода к величию, и мы снова это сделаем».

В Белом доме гордятся, что им удалось предотвратить экономический кризис в тот момент, когда самоизоляция началась в марте. Безработица не росла такими быстрыми темпами, как прогнозировали эксперты. Впрочем, некоторые советники утверждают, что будущее американской экономики зависит от того, насколько успешно США удастся контролировать вирус в дальнейшем.

Советники Трампа по-прежнему считают, что ему стоит в предвыборной борьбе делать ставку именно на экономику, тем более что до коронавируса он добился исторически низкого уровня безработицы. Главной идеей кампании станет то, что с Трампом восстановление экономики придёт быстрее, чем с Байденом. И американцы должны винить в кризисе не Трампа, а вирус, пишет Politico.