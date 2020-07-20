 

Арест Робин Гуда. В Германии поймали бездомного, который сумел обезоружить четырех полицейских и скрылся

20.07.2020, 1:25, Новости дня

17 июля немецкие правоохранители с помощью служебных собак нашли 31-летнего бездомного, который, обезоружив четырех полицейских, шесть дней скрывался в лесах от преследования. Об этом сообщило dpa.

Мужчина сидел на корточках в зарослях; при нем были четыре пистолета и “прощальная записка”.

Из полицейских рапортов не до конца понятно, что произошло при задержании; агентство выяснило, что и беглец, и один из сотрудников правопорядка получили легкие ранения.

Мужчину направили на осмотр психиатра. Ему готовятся предъявить обвинение в преднамеренном несанкционированном завладении огнестрельным оружием.

12 июля бездомного Ива Рауша заметили в городе Оппенау с луком и стрелами. Полиция явилась в дом, где он прятался; внезапно мужчина наставил на полицейских оружие и потребовал, чтобы те отдали служебные пистолеты. Патрульные послушались, после чего Рауш сбежал в лес. К поискам злоумышленника привлекли сотни человек, отряд кинологов и полицейские вертолеты с тепловизионными камерами. Однако Робин Гуду из Оппенау долго удавалось прятаться в чащах Шварцвальда.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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