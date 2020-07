Трамп заявил, что в случае победы Байдена в США произойдет “невообразимое”

19.07.2020, 22:16, Новости дня

В случае победы на выборах президента США представителя Демократической партии Джо Байдена страну ожидают “плохие вещи”. Такое мнение президент США, республиканец Дональд Трамп, который является потенциальным конкурентом Байдена, выразил 19 июля в Twitter.

“Радикальные левые демократы, которые полностью контролируют Байдена, уничтожат нашу страну, какой мы ее знаем. Невообразимо плохие вещи случились бы с Америкой. Посмотрите на Портленд, где у политиков все в порядке с 50 днями анархии… Посмотрите на Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфию. Нет!” – написал глава Белого дома.

The Radical Left Democrats, who totally control Biden, will destroy our Country as we know it. Unimaginably bad things would happen to America. Look at Portland, where the pols are just fine with 50 days of anarchy. We sent in help. Look at New York, Chicago, Philadelphia. NO!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 19, 2020

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Основная борьба за Белый дом традиционно ведется между кандидатами от двух крупнейших политических сил Штатов: Демократической и Республиканской партий.

Усредненные результаты опроса, проведенного в июле по заказу телеканала ABC News и издания The Washington Post, свидетельствуют, что Байден набрал бы 54% голосов, а Трамп – 39%.

После убийства в американском Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда по всему миру поднялась волна протестов против расизма. Манифестанты валят памятники историческим деятелям, которые имели отношение к рабовладению или расизму. Власти переименовывают спорные города и штаты, СМИ меняют свою политику в пользу максимальной толерантности.

Флойд погиб 25 мая после жесткого задержания полицейскими. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения (сотрудник полиции коленом прижал Флойда к асфальту, став ему на шею). Участвовавшим в задержании полицейским позже предъявили обвинения.