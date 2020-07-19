 

Трамп ужаснулся возможной победой Байдена на выборах

19.07.2020, 21:16, Новости дня

Возможная победа бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который заручился достаточной поддержкой для выдвижения кандидатом на выборах главы государства 3 ноября, приведет к уничтожению Америки и невообразимым ужасам, выразил мнение президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Радикальные левые демократы, которые полностью контролируют Байдена, уничтожат нашу страну, какой мы ее знаем. Невообразимо плохие вещи случатся с Америкой. Посмотрите на Портленд, где у политиков устраивает анархия на протяжении уже 50 дней. Мы отправили помощь. Посмотрите на Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфию. Нет!» – написал Трамп в своем Twitter.

Ранее в городе Портленд (американский штат Орегон) протестующие ворвались в здание ассоциации полиции и устроили там сильный пожар.

Напомним, в Сиэтле и Портленде протестующие напали на участки полиции, они попытались пробраться внутрь участков, но их оттеснили. Кроме того, в Портленде протестующие снесли бронзовый памятник третьему президенту США Томасу Джефферсону.

Погромы и протесты начались в США после гибели в Миннеаполисе от действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Антирасистские акции начались не только в США, но также в Европе.





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