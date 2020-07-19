 

Пресс-секретарь Лукашенко опровергла слухи о его госпитализации

19.07.2020, 21:08, Новости дня

Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт опровергла слухи о его госпитализации, распространенные в Сети.

«Традиционное – не дождетесь», – передает РИА «Новости» слова Эйсмонт.

Ранее в одном из Telegram-каналов распространились слухи, что у президента Белоруссии случился гипертонический криз и он госпитализирован. В этих сообщениях также отмечается, что ухудшение самочувствия Лукашенко произошло через час после встречи в Минске с премьером РФ Михаилом Мишустиным.

Напомним, Лукашенко в пятницу вечером принимал участие в заседании Евразийского межправительственного совета. Во время заседания межправсовета ЕАЭС участники обсудили широкий спектр вопросов евразийской интеграции в сферах торговли, формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, реализации Соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС и дальнейшего развития системы маркировки товаров средствами идентификации.





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