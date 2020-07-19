 

В Беларуси ходят слухи о гипертоническом кризе у Лукашенко, его пресс-секретарь опровергает

19.07.2020, 21:06, Новости дня

В Беларуси пошли слухи, что президент Александр Лукашенко перенес гипертонический криз. Одним из первых об этом 19 июля сообщил близкий к оппозиции Telegram-канал “Баста”.

“Сильно прыгнуло давление вечером в пятницу. Сразу отвезли в Республиканский клинический медицинский центр в Ждановичах. Гипертонический криз. Вчера все было оцеплено сотрудниками службы охраны”, – сообщила подписчица со ссылкой на родственницу, работающую в клинике.

Якобы президенту стало плохо после встречи 17 июля с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Все мероприятия с участием Лукашенко, запланированные на 18-е и 19 июля, отменили, отмечает Telegram-канал.

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт опровергла сообщения, об этом в своем Telegram написал главный редактор радиостанции “Эхо Москвы” Алексей Венедиктов.

“Александр Лукашенко не госпитализирован. “Не дождетесь!” – заявила “Эху Москвы” пресс-секретарь президента Беларуси”, – говорится в сообщении Венедиктова.

Лукашенко 65 лет. Он баллотируется на шестой президентский срок. Выборы президента Беларуси намечены на 9 августа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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