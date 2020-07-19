В Украине судьи не чувствуют, что они защищены государством – глава Верховного Суда

19.07.2020, 21:06, Новости дня

В Украине судьи не чувствуют защиты со стороны государства. Об этом председатель Верховного Суда (ВС) Украины Валентина Данишевская заявила “Интерфакс-Украина” в интервью, опубликованном 18 июля.

Речь об этом зашла при обсуждении вопроса, почему увольняются судьи.

“Потому что ситуация, мягко говоря, не очень комфортная. В большинстве судов судьи несут непомерную нагрузку. Рассматривают непростые, отчасти резонансные дела. Есть факты давления, судьи не чувствуют, что они защищены государством. А в придачу – бесконечная политика травли… Поэтому судьи, имеющие право на отставку, просто идут. За полгода из судебной системы в отставку ушло 119 судей, из них 98 – только за последние три месяца”, – сказала Данишевская.

Она считает, что ситуацию можно исправить, если “прийти к пониманию на государственном уровне, что независимость нужна не судье, а тем, кто обращается в суд, государству в целом”.

“Если не обеспечивать независимости, то в Украине не будет суда, которого хотят люди. К сожалению, мы все время чувствуем посягательства на независимость судебной власти от других ветвей власти”, – заявила председатель Верховного Суда Украины.

В 2014 году в Украине была начата судебная реформа. В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды.

В декабре 2016 года парламент принял закон о создании Высшего совета правосудия. Этот орган заменил Высший совет юстиции. Совет в составе 21 члена наделен полномочиями увольнять судей с должности, переводить их в другой суд, давать согласие на задержание или арест судьи. В Совете Европы заявляли, что конкурсные процедуры отбора и назначения судей, которые были введены в рамках судебной реформы в Украине, соответствовали стандартам организации.

Пятый президент Петр Порошенко говорил, что его каденции не хватило, чтобы завершить судебную реформу, и менее всего она коснулась судов первой инстанции.

16 октября 2019 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект относительно деятельности органов судейского управления. Предусмотрено сокращение Верховного Суда с 200 до 100 человек путем проведения повторного отбора судей, ликвидация Высшей квалификационной комиссии судей Украины, расширение полномочий Высшего совета правосудия, возможность подачи анонимных жалоб на судей и сокращение сроков дисциплинарных процедур по ним. Автор документа президент Владимир Зеленский подписал закон 4 ноября. Венецианская комиссия 9 декабря опубликовала официальное заключение о судебной реформе Зеленского, в котором раскритиковала закон.

22 июня 2020 года Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о судебной реформе.