Лидеры ЕС продолжают переговоры о восстановлении экономики и бюджете

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19.07.2020, 17:55, Новости дня

Воскресенье стало третьим днем переговоров лидеров ЕС, которые пытаются договориться о масштабном плане восстановлении экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса, и беспрецедентном многолетнем бюджете объемом 2 триллиона долларов.

Тем временем, канцлер Германии Ангела Меркель предупредила, что саммит 27 лидеров может завершиться без заключения соглашения.

«Я не могу сказать, будет ли принято решение, – сказала Меркель, приехав на дополнительный день переговоров. – Есть огромная добрая воля, но есть и множество разных позиций. Я присоединюсь к работе. Но, возможно, сегодня результат не будет достигнут».

Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и хозяин саммита, председатель Европейского Совета Шарль Мишель, были готовы выступить с новым предложением по выходу из тупика, после того как саммит, который планировался как двухдневный, в субботу не дал результатов.

Меркель и Макрон покинули бурную дискуссию вечером в субботу после того, как премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и его союзники по так называемой «Бережливой пятерке» – Австрия, Финляндия, Дания и Швеция – заблокировали предложенную ранее сделку.

«Они ушли в плохом настроении, – заявил Рютте в ночь на воскресенье. – Тот факт, что мы продолжаем диалог, показывает, что мы все настроены оптимистически».

Запланированное на полдень возобновление работы саммита было отложено, чтобы позволить разным группам провести переговоры в кулуарах.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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