Фотограф дикой природы в Индии разделил пользователей Сети на два лагеря
19.07.2020, 17:16, Новости дня
Фотограф дикой природы из Махараштры в Индии Сарош Лодхи опубликовал новую работу, которая разделила пользователей соцсетей на два лагеря. На кадре запечатлены две зебры в кенийском заповеднике Масаи-Мара, стоящие в позе, не позволяющей понять, кто смотрит в камеру: животное справа или слева.
Фотограф запечатлел двух зебр в условиях их обитания в кенийском заповеднике. Оба животных встали таким образом, что остается непонятно, кто их них смотрит в камеру. Он также призвал подписчиков угадать, какая зебра находится ближе к объективу.
Which zebra is in front?
Left one or the right one? #wildlife #naturephotography #zebra #africa #masaimara #wildlifephotography pic.twitter.com/GVRErQMS1j
— Sarosh (@saroshlodhi) July 7, 2020
«Какая находится ближе? Левая или правая?» – написал Сарош Лодхи в своем Twitter.
Так, один из пользователей написал, что его «семья весь вечер так сильно вглядывалась в фото, что увидела там три зебры». Он попросил скорее дать правильный ответ, «пока к нам не прибежала четвертая».
«Удивительная фотография. Это действительно одна из тех вещей, на которые вы можете посмотреть весь день и при этом не быть уверенными», – написал другой пользователь.
Снимок набрал более двух тыс. просмотров и множество репостов. Правильным ответом, как выяснилось, оказался вариант «зебра справа». Уточняется, что это можно угадать по положению ушей животного, а также складкам на шее.
«Если левая зебра смотрела бы прямо, то шкура на шее была бы натянута, а складки были бы у правой», – написала одна из подписчиц.
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