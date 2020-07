Фотограф дикой природы в Индии разделил пользователей Сети на два лагеря

19.07.2020, 17:16, Новости дня

Фотограф дикой природы из Махараштры в Индии Сарош Лодхи опубликовал новую работу, которая разделила пользователей соцсетей на два лагеря. На кадре запечатлены две зебры в кенийском заповеднике Масаи-Мара, стоящие в позе, не позволяющей понять, кто смотрит в камеру: животное справа или слева.

Фотограф запечатлел двух зебр в условиях их обитания в кенийском заповеднике. Оба животных встали таким образом, что остается непонятно, кто их них смотрит в камеру. Он также призвал подписчиков угадать, какая зебра находится ближе к объективу.

Which zebra is in front?

Left one or the right one? #wildlife #naturephotography #zebra #africa #masaimara #wildlifephotography pic.twitter.com/GVRErQMS1j

— Sarosh (@saroshlodhi) July 7, 2020

«Какая находится ближе? Левая или правая?» – написал Сарош Лодхи в своем Twitter.

Так, один из пользователей написал, что его «семья весь вечер так сильно вглядывалась в фото, что увидела там три зебры». Он попросил скорее дать правильный ответ, «пока к нам не прибежала четвертая».

«Удивительная фотография. Это действительно одна из тех вещей, на которые вы можете посмотреть весь день и при этом не быть уверенными», – написал другой пользователь.

Снимок набрал более двух тыс. просмотров и множество репостов. Правильным ответом, как выяснилось, оказался вариант «зебра справа». Уточняется, что это можно угадать по положению ушей животного, а также складкам на шее.

«Если левая зебра смотрела бы прямо, то шкура на шее была бы натянута, а складки были бы у правой», – написала одна из подписчиц.