В Австрии начали обучать собак находить людей с COVID-19 по запаху

19.07.2020, 16:30, Новости дня

Вооруженные силы Австрии начали обучать определять и находить людей с COVID-19 по запаху, сообщили на сайте оборонного ведомства страны.

На данный момент тренировки животных проходят в тестовом режиме. В кинологическом военном центре пока что по новой программе тренируют лишь одну служебную бельгийскую овчарку, передает Рен ТВ.

Отмечается, что животное должно апортировать трубку с молекулами запаха новой коронавирусной инфекции, которые удалось извлечь из инфицированной медицинской маски. При обнаружении трубки собаке дают лакомство.

В ближайшие дни кинологи начнут тестировать собаку для обнаружения вируса с использованием инфицированной защитной маски. Обучение животного и тестирования продлятся до конца июля, отметили в Минобороны Австрии.



